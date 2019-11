Hamburg. Der FC St. Pauli bleibt auch im siebten Ligaspiel hintereinander sieglos. Die Mannschaft von Trainer Jos Luhukay unterlag am Samstag dem ebenfalls kriselnden Bundesliga-Absteiger Hannover 96 mit 0:1 (0:1). Linton Maina erzielte in der siebten Minute das entscheidende Tor für die Gäste. Die Hamburger fallen dadurch in der Tabelle auf Platz 15 zurück und sind punktgleich mit dem Relegationsplatz-Inhaber Nürnberg. Die Einzelkritik der Hamburger:

Himmelmann: Mal wieder stand nicht die Null, mal wieder lag es nicht an dem Schlussmann. Torwart bei St. Pauli zu sein, ist derzeit eine undankbare Aufgabe.

Zander: Nicht Fisch und nicht Fleisch. Ordentliche Aktionen in der Defensive und unerklärliche Fehler mit dem Ball am Fuß wechseln sich bei dem ehemaligen Bremer zu häufig ab.

Ziereis: Ein solider Auftritt des Innenverteidigers.

Lawrence: Der Waliser ist ein Schatten seiner selbst. Von der Souveränität seiner ersten Spiele ist nichts mehr zu sehen. Beim Gegentor fehlte dem Abwehrspieler jegliche Handlungsschnelligkeit.

Kalla (bis 83.): In Minute sieben wurde „Schnecke“ vor dem 0:1 von Hannovers Maina zum Statisten degradiert. In Sachen Leidenschaft und Kampf konnte man dem Publikumsliebling im Anschluss nichts nachsagen.

Lankford (ab 83.): War dabei.

Knoll: Das Sinnbild für fehlendes Selbstvertrauen. Hadernd, fahrig und mit genervter Körpersprache. Dabei könnten St. Pauli einen Aggressive-Leader in Topform so gut gebrauchen.

Miyaichi: Wenn der Japaner Tempo in seinem Spiel hatte, war er ein Faktor. Das Problem: Zu selten nutzte der chronisch formschwache Flügelstürmer seine Geschwindigkeit.

Sobota (bis 81.): Dass es St. Paulis Offensive an Kreativität fehlte, lag auch am Polen, der kaum Lösungen gegen hüftsteife Hannoveraner fand.

Becker (ab 81.): Das Toptalent sollte für den einen genialen Moment sorgen. Das von einem 19-Jährigen in seinem ersten kleinen Formtief zu erwarten, ist des Guten zu viel.

Möller Daehli: Nach dem Spiel wollte der sonst so gesprächige Norweger nichts sagen. Der St.-Pauli-Frust hat auch den Spielmacher befallen.

Gyökeres (bis 67.): Der Schwede versuchte zumindest, mit Tempo eine gewisse Torgefahr auszustrahlen. Das hatte er vielen seiner Offensivkollegen voraus. Seine Auswechslung sorgte bei vielen Betrachtern für Kopfschütteln.

Tashchy (ab 67.): Kein Faktor nach seiner Einwechslung.

Veerman: Mit dem Brasilianer Felipe lieferte sich der Sturmtank über 90 Minuten griechisch-römische Ringkämpfe. Der Fußball blieb leider weitestgehend auf der Strecke. Mit Fortdauer des Spiels baute der Niederländer körperlich ab.