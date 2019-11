Hamburg. Das war nichts! Mit einem blutleeren Auftritt hat der FC St. Pauli zu Hause gegen den ebenfalls kriselnden Club Hannover 96 mit 0:1 (0:1) verloren. Die Kiezkicker lieferten vor allem offensiv einen Offenbarungseid ab. Keine Ideen, kaum Torschüsse – die Hamburger boten ihren Zuschauern wahrlich keinen Fußball-Leckerbissen an. Dabei war es wohl selten so einfach wie am heutigen Sonnabend, gegen Hannover zu punkten. Doch St. Pauli verpasste die Chance, sich Luft im Tabellenkeller zu verschaffen.

Wie lange darf Jos Luhukay noch verlieren?

Foto: Witters

Nach dem siebten sieglosen Spiel in Folge (vier Niederlagen, drei Unentschieden) befindet sich der Club nun mit 15 Punkten auf Platz 15. Nur dank dem besseren Torverhältnis steht St. Pauli (-3) in der Tabelle noch einen Rang vor Bundesliga-Absteiger 1. FC Nürnberg (-8), der aktuell in die Relegation müsste. Hannover ist mit 17 Punkten Tabellen-14.

"Eine Krise ist immer da, wenn die Ergebnisse nicht passen", gab St. Paulis Trainer Jos Luhukay bei Sky zu. "Wir können es aber viel besser als heute und sind intern von unserem Weg überzeugt." Na dann.

Elfmeter für St. Pauli nach Videobeweis zurückgenommen

Ein Fehler von Kapitän Jan-Philipp Kalla brachte die Platzherren schon in der Startphase aus dem Konzept. Hannovers Youngster Linton Maina luchste bei seinem Startelf-Comeback Kalla den Ball ab, stürmte aufs Tor und schoss an den linken Innenpfosten, von wo der Ball ins Tor sprang (7.). Das beflügelte die Offensivaktionen der Gäste aber nicht. Sie blieben im Vorwärtsgang reserviert und konzentrierten sich auf die Abwehrarbeit.

In der niveauarmen Partie gab es auf beiden Seiten reichlich Stückwerk und Fehlpässe. Die Hamburger hatten zwar mehr Spielanteile, aber kaum zwingende Torchancen. Aufregung herrschte nach einem vermeintlichen Handspiel von 96-Verteidiger Josip Elez im Strafraum, das der Schiedsrichter zunächst mit Elfmeter bestrafen wollte, nach Intervention des Videoassistenten aber zurücknahm. Torwarttrainer Mathias Hain erregte das so sehr, dass er die Gelbe Karte kassierte. Kurioserweise passierte auch das nach Einsatz des Videobeweises.

Die Statistik: