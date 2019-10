Hamburg. Der FC St. Pauli will an diesem Mittwoch in das lukrative DFB-Pokal-Achtelfinale einziehen. Der Kiezclub aus der 2. Bundesliga empfängt um 20.45 Uhr den Europapokalteilnehmer Eintracht Frankfurt im ausverkauften Millerntor-Stadion. „Wir werden mit Leidenschaft und Kampf versuchen, die qualitativen Unterschiede zu kompensieren“, hatte St. Paulis Coach Jos Luhukay vor dem Spiel gesagt.

Doch dann wurde seine Mannschaft eiskalt erwischt: Stürmer Bas Dost brachte die Eintracht nach nur drei Minuten in Führung. In der Folge hatte der FC St. Pauli Chancen zum Ausgleich. Stattdessen legte Dost nach einem Konter das zweite Tor für den Favoriten nach (16.). Doch die Hamburger gaben nicht auf: Marvin Knoll knallte den Ball aus 18 Metern an den Pfosten.

St. Pauli mit sieben Neuen in der Startelf

Luhukay rechnete sich gegen das hochkarätig besetzte Eintracht-Team auch ohne seine verletzten Stammkräfte Christopher Buchtmann und James Lawrence etwas aus. Nach der 0:1-Niederlage in Heidenheim am Sonntag sind nur Leo Östigard, Mats Möller Daehli, Matt Penney und Viktor Gyökeres in der ersten Elf verblieben.

Die Eintracht musste kurzfristig auf Flügelmann Filip Kostic verzichten. Der 26 Jahre alte frühere HSV-Profi stand wegen Knieproblemen nicht zur Verfügung, wie die Eintracht vor der Partie mitteilte. Stattdessen liefen Timothy Chandler und Erik Durm im Team von Trainer Adi Hütter auf den Flügelpositionen auflaufen. Auch Stürmer André Silva (Achillessehnenverletzung) fiel aus.