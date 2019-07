Bielefeld/Hamburg. Was für ein Start für den FC St. Pauli in die Zweitligasaison 2018/2019: Einen Tag nach der Wutrede des neuen Trainers Jos Luhukay (56) muss die Mannschaft vom Millerntor bei Arminia Bielefeld antreten. Und die sportlichen Voraussetzungen sind nach dem Trainingslager und der vielfach kritisierten Transferpolitik nicht die besten. Und dann kam noch Luhukay mit seiner Brandrede gegen das Klima im Verein dazu.

Der ehrgeizige Niederländer legte einen verbalen Rundumschlag vor, in dem er eine Bequemlichkeit beim FC St. Pauli bemängelte. Es werde zu viel "in der Komfortzone" gearbeitet und es gehe zu oft darum, "miteinander befreundet zu sein". Luhukay sagte: "Die Komfortzone und die Bequemlichkeit sollte man besser in die Mülltonne werfen. Das gilt in allen Bereichen."

Live: Arminia Bielefeld vs. FC St. Pauli

St. Paulis Vereinschef Oke Göttlich sagte am Montag: „Wir im Verein haben eine Veränderung auf beiden Positionen vorgenommen, weil wir uns eine tiefe Analyse, eine Ambition und eine Leistungsbereitschaft wünschen, um in unserem Kerngeschäft - dem Fußball - wieder mehr aus unseren Möglichkeiten zu machen." Deshalb habe man mit- und nicht übereinander "über alle inhaltlichen Defizite" gesprochen, die man beheben wolle. "Diese Ehrlichkeit miteinander und vor unseren Fans ist wichtig, um Verbesserungen anzustoßen. Das geht nicht immer mit Nettigkeit, sondern dazu gehören auch klare Ansagen und offene Worte.“

In Bielefeld fehlen St. Pauli gleich acht Spieler: Philipp Ziereis, Henk Veerman (Kreuzbandriss), Boris Tashchy (Muskelbündelriss), Rico Benatelli (Muskelverletzung), Leo Östigard (Muskelfaserriss), Luca Zander (Aufbau nach Schulter-OP), Johannes Flum (Aufbau nach Knie-OP) und Luis Coordes (Bänderriss).