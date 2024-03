Hamburg. Mit einem Sieg gegen den Tabellenletzten VfL Osnabrück wäre dem HSV Platz zwei sicher. Nutzen die Hamburger ihre Chance?

Nutzt der HSV die Steilvorlage der Konkurrenz und springt am Sonntag auf einen direkten Aufstiegsplatz? Bei einem Heimsieg gegen den VfL Osnabrück wäre den Hamburgern Platz zwei sicher, nachdem Holstein Kiel am Freitag bei Hertha BSC nur zu einem 2:2 gekommen ist.

Außerdem könnte die Mannschaft von Steffen Baumgart den Vorsprung auf einen Nichtaufstiegsplatz im besten Fall auf sechs Punkte erhöhen, da Hannover 96 (2:2 in Düsseldorf) und Greuther Fürth (0:4 in Karlsruhe) am Wochenende nicht gewonnen haben. Neuer Tabellenvierter kann nun der SC Paderborn werden, der parallel zum HSV zu Hause gegen Magdeburg spielt.

Die Tabellenspitze der 2. Bundesliga

1. FC St. Pauli 24 / 44:25 / 48

2. Kiel 24 / 46:34 / 43

3. HSV 23 / 46:33 / 41

4. Hannover 24 / 45:33 / 38

5. Fürth 24 / 36:33 / 38

6. Düsseldorf 23 / 50:34 / 37

7. Paderborn 23 / 36:38 / 37





HSV – Osnabrück: Baumgart bringt Königsdörffer

Für die Mission Heimsieg setzt Hamburgs Trainer Baumgart auf die Siegerelf von Elversberg. Das bedeutet, dass Matchwinner Ransford Königsdörffer in der Startelf bleibt und der wieder genesene Jean-Luc Dompé vorerst auf der Bank Platz nehmen muss. Bereits im Vorwege der Partie war zudem klar, dass Matheo Raab die Nummer eins im Tor bleibt und Dennis Hadzikadunic erneut an der Seite von Kapitän Sebastian Schonlau verteidigt.

In der Vergangenheit hat sich der HSV häufig schwergetan gegen vermeintlich kleine Mannschaften wie dem Tabellenletzten aus Osnabrück. Die Niedersachsen haben in dieser Saison erst zwei Spiele gewonnen, davon eins gegen den HSV beim 2:1-Erfolg im Hinspiel an der Bremer Brücke, als die Hamburger ihr schwächstes Saisonspiel ablieferten.

Und überhaupt ist Osnabrück so etwas wie der Angstgegner für den HSV, der nur eines der bisherigen fünf Zweitligaspiele gegen den VfL gewonnen hat.

Die Aufstellung:

HSV: Raab – Van der Brempt, Hadzikadunic, Schonlau, Muheim – Meffert – Reis, Benes – Jatta, Glatzel, Königsdörffer

Raab – Van der Brempt, Hadzikadunic, Schonlau, Muheim – Meffert – Reis, Benes – Jatta, Glatzel, Königsdörffer Osnabrück: Kühn – Ajdini, Gyamfi, Diakhite, Kleinhansl – Gnaase, L. Kunze, C. J. Conteh, Cuisance, Makridis – Engelhardt

Kühn – Ajdini, Gyamfi, Diakhite, Kleinhansl – Gnaase, L. Kunze, C. J. Conteh, Cuisance, Makridis – Engelhardt Schiedsrichter: Richard Hempel

Mehr zum Thema: