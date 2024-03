Hamburg. Ex-Aufsichtsrat, zwei Hamburger und Kühne unterstützten HSV bei der Stadionfinanzierung. Muss der Club das Geld überhaupt zurückzahlen?

Knapp anderthalb Jahre ist es her, dass den Verantwortlichen des HSV ein echtes Kunststück gelang: 20 Millionen Euro in nur sieben Sätzen zu erklären. Unter der Überschrift „Finanzierung der Baumaßnahmen im Volksparkstadion steht“ haben die Hamburger in einem kurzen Club-Kommuniqué genau das gemacht.