Hamburg. Ex-Vorsänger Henrik Köncke gehört seit einem Jahr dem HSV-Aufsichtsrat an. Was er bewegt hat, wie er auftritt und wann er aneckt.

Wenn die Profis des HSV beim Heimspiel am Sonntag gegen den VfL Osnabrück ins Volksparkstadion einlaufen, wird Henrik Köncke auf der Nordtribüne stehen. Hier ist der Aufsichtsrat des HSV noch immer der Henrik von früher, der fünf Jahre lang mit einem Megafon in der Hand als Vorsänger für eine ganze Kurve agierte. 15 Jahre lang engagierte sich Köncke in der aktiven Fanszene, bevor er den Staffelstab weiterreichte, um sich auf seine berufliche Laufbahn zu konzentrieren.