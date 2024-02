Hamburg. Beim knappen 1:0 des HSV gegen Elversberg überzeugte vor allem die Defensive – und ein Gewaltschuss. Hier geht es zur Einzelkritik.

Die 90 Minuten waren bereits abgelaufen, als Neu-Trainer Stefan Baumgart noch immer wie eine Raubkatze in seinem Käfig von einer zur anderen Seite tigerte und am liebsten selbst auf den Rasen mitgespielt hätte. Doch wenige Minuten später wurde der Nachfolger von Tim Walter mit dem Schlusspfiff erlöst. 1:0 gewann seine Mannschaft verdient gegen die SV Elversberg. HSV-Profis in der Einzelkritik: