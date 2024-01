Hamburg. Marco Klewenhagen spricht über den neuen Branchentreff in Hamburg, über die HanseMerkur, Kühne und warum es im Volkspark rumort.

Marco Klewenhagen ist flexibel. Das bewies der Chef von Europas größter Sportbusinessmesse Spobis, die an diesem Mittwoch und Donnerstag in Hamburg stattfindet, bereits beim Hinweg in die Abendblattredaktion am frühen Montagmorgen. Weil die Bauern wieder einmal Hamburgs Innenstadt lahmlegten, reiste Klewenhagen mit öffentlichen Verkehrsmitteln an.