Schachtar Donezk trägt auch K.-o.-Heimspiele beim HSV in Hamburg aus

Hamburg. Der ukrainische Fußballmeister Schachtar Donezk wird seine internationalen Heimspiele auch nach der Winterpause im Hamburger Volksparkstadion austragen. Das gab der HSV am Freitag bekannt.

Shakhtar Donetsk setzt europäische Heimspiele im Volksparkstadion fort. 🏟️



Der ukrainische Fußballmeister @FCShakhtar wird die Gruppenphase der Champions League 2023/2024 mindestens als Drittplatzierter abschließen. Damit geht die Reise nicht nur in einem der internationalen… pic.twitter.com/dicuW16Bps — Hamburger SV (@HSV) December 8, 2023

Wegen des Krieges in der Heimat hatten die Ukrainer von September bis November alle drei Champions-League-Heimspiele gegen den FC Porto, FC Barcelona und Royal Antwerpen im Volksparkstadion bestritten.

HSV: Schachtar Donezk trägt auch K.-o.-Heimspiele im Volksparkstadion aus

Erst im letzten Gruppenspiel am nächsten Mittwoch in Porto entscheidet sich, ob Schachtar sich für das Achtelfinale der Champions League qualifiziert oder als Vorrundendritter in die Europa League ab- und dort in der Play-off-Runde einsteigt.

Um Organisation und Ticketverkauf der Heimspiele in Hamburg kümmert sich der HSV. Während der Partien gibt es im Volksparkstadion zahlreiche Möglichkeiten, die Ukraine-Hilfe des Clubs oder verschiedener deutscher Organisationen zu unterstützen.

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: HSV