Ludovit Reis über HSV-Zukunft: „Kann nicht sagen, ob ich bleibe"

Ludovit Reis fällt eine Entscheidung über einen Abschied schwer. In einer Woche kann er sich bei der U-21-EM in den Fokus spielen.

Hamburg. Während die HSV-Profis in den kommenden zwei Wochen ihren Urlaub genießen, geht Ludovit Reis in die Saisonverlängerung. Der Mittelfeldspieler der Hamburger bereitet sich aktuell auf die U-21-EM vor. Am 21. Juni beginnt das Turnier für den Niederländer mit einem echten Kracher. Reis spielt zum Auftakt gegen Nachbar Belgien mit dem ehemaligen HSV-Talent Amadou Onana.

Ob Reis nach der EM noch einmal zum HSV zurückkehrt, ist offen. „Ich kann nicht sagen, ob ich beim HSV bleiben oder gehen werde. Das ist eine sehr schwere Entscheidung und ich kann sie zu diesem Zeitpunkt nicht beantworten“, sagte der 23-Jährige in einem Interview mit der „Hamburger Morgenpost“. Reis kann den HSV in diesem Sommer für eine Summe von 7,5 Millionen Euro verlassen. Doch selbst bei einer geringeren Ablöse könnte sich der ehemalige Barcelona-Profi mit dem HSV über einen Wechsel einigen.

HSV-Profi Reis hat das Interesse vieler Clubs geweckt

In der vergangenen Zweitligasaison, die für den HSV erneut nicht mit dem Gang in die erste Liga endete, galt der Niederländer als einer der besten Akteure und weckte das Interesse von höherklassig spielenden Vereinen.

Nach eigenen Angaben bekomme er jeden Tag mindestens 100 Zuschriften über seine Instagram-Seite, die alle die Botschaft hätten, dass er bleiben solle. „Ich spüre auch, wie sehr die Fans um mich kämpfen“, sagte er. „Die Fans geben wirklich alles, das bedeutet mir wirklich sehr viel“, fügte Reis hinzu.

Zunächst wird der U21-Nationalspieler noch bei der EM in Rumänien und Georgien für sein Land antreten. Dort kann er sich weiter in den Fokus nationaler und internationaler Clubs spielen. „Mein voller Fokus geht zurzeit auf die EM. Das steht erst mal im Vordergrund“, sagte Reis. Sein Vertrag gilt in Hamburg noch bis Juni 2026.

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: HSV