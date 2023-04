HSV und U19-Trainer Kirch trennen sich – warme Worte von Boldt zum Abschied

Hamburg. Die Entscheidung ist gefallen: U19-Trainer Oliver Kirch hört ab dem Sommer beim HSV auf. Das gab der Club in einer gemeinsamen Mitteilung am Ostersonntag bekannt. Zuvor trafen sich Kirch, Vorstand Jonas Boldt und Nachwuchschef Horst Hrubesch, um die Trennung zu besiegeln.

Die Entscheidung, den auslaufenden Vertrag des 40-Jährigen nicht zu verlängern, sei einvernehmlich getroffen worden, teilte der HSV mit. Kirch ist seit 2021 Trainer der A-Jugend. Nachdem er in seiner Premierensaison nur den zehnten Platz der Junioren-Bundesliga Nord/Nordost belegte, sah es in dieser Spielzeit bis November nach Abstiegskampf aus.

Doch dann legte die U19 des HSV einen furiosen Endspurt hin und verbesserte sich auf Platz drei nach 19 von 21 möglichen Punkten aus den letzten sieben Spielen. Eine Bilanz, die sonst nur Primus Hertha BSC vorweisen konnte. Trotzdem trennen sich die Wege von Ex-Profi Kirch (unter anderem Dortmund, Gladbach, Kaiserslautern) und dem HSV im Sommer.

HSV verabschiedet U19-Trainer Kirch stilvoll

„Olli hat uns neben seiner inhaltlichen Arbeit mit seinem Elan, Fleiß und seiner Leidenschaft, die er bereits als aktiver Profi auf den Rasen gebracht hat, in seinen zwei Jahren beim HSV total überzeugt. Er verspürt einen hohen Antrieb, den er in der täglichen Zusammenarbeit seinen Jungs vorbildlich vorlebt“, lauten Boldts warme Worte zum Abschied.

Offenbar fühlt sich Kirch, der gerade den Lehrgang zum Fußballlehrer absolviert, zu Höherem berufen. „Wir wissen um Ollis Ambitionen und dass er zeitnah den nächsten Schritt in Richtung Profifußball gehen möchte – diesen trauen wir ihm absolut zu und wünschen ihm dafür den maximalen Erfolg und nur das Beste für die Zukunft“, sagt Boldt.

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

HSV-Aus für U19-Trainer: Zwei Titel möglich

Wie harmonisch die Trennung verlief, unterstreicht auch Kirch in seinem Statement. „Das waren zwei tolle Jahre beim HSV, in denen ich viel Freude an meinem Job hatte. Ich bin dem HSV sehr dankbar“, sagt der Nachwuchscoach, der einen engen Draht zu Profitrainer Tim Walter pflegte.

Und weiter: „Ich habe mich in allen Bereichen weiterentwickelt und kann guten Gewissens sagen, dass ich durch dieses Engagement ein besserer Trainer geworden bin! Gleichzeitig freue ich mich über die individuelle und mannschaftliche Entwicklung meiner Jungs, die ich sicher weiter verfolgen werde.“

Kirch könnte sich übrigens mit zwei Titeln beim HSV verabschieden. Seine U19 steht im Pokal-Halbfinale und kann sich über die neu geschaffene Sonderspielrunde zum A-Jugend-Meister küren.