HSV bekommt fast 20 Millionen Euro an TV-Geld

Hamburg. Der HSV gehört auch im fünften Jahr in der Zweiten Liga zu den Topclubs in der Fernsehgeld-Rangliste des Fußball-Unterhauses. Laut Berechnung der Webseite „Fernsehgelder.de“ können die Hamburger am Ende der laufenden Spielzeit mit einer Mindest-Auszahlung von 17,302 Millionen Euro rechnen.

Dazu kommen Sonderzahlungen noch unbekannter Höhe für die Einsätze von Nachwuchsspielern sowie dem Fan-Interesse an dem Verein einschließlich des Zuschauerschnitts. Laut „Kicker“ geht die Deutsche Fußball-Liga (DFL) in ihren Hochrechnungen für den HSV von insgesamt 19,51 Millionen Euro Prämie aus.

TV-Geld: HSV knapp hinter Bielefeld

Damit wären die Hamburger Zweiter hinter Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld (19.94 Millionen Euro), der in der zu Grunde liegenden Fünf-Jahres-Wertung der Leistungen von seinem zweijährigen Gastspiel in der Bundesliga profitiert. Der FC St. Pauli belegt in der aktuellen Geldtabelle dagegen lediglich Rang elf mit 9,59 Millionen Euro, die sich durch die Variablen allerdings noch auf knapp elf Millionen Euro steigern können.

Insgesamt schüttet die DFL in dieser Saison 226,03 Millionen Euro aus ihren Medienerlösen an die 18 Clubs der 2. Liga aus. Die 18 Bundesligisten erhalten 1,0537 Milliarden Euro, also nahezu das Fünffache. So kann der aktuelle Tabellenletzte der Bundesliga, der VfL Bochum mit rund 33 Millionen Euro rechnen, Bayern München mit 95 Millionen Euro.