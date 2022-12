HSV II überwintert dank Tom Sanne als erster Verfolger in Regionalliga Nord

Hamburg/Edewecht. Der HSV II geht beschwingt in die Winterpause der Regionalliga Nord. Im letzten Spiel des Jahres feierte die Mannschaft von Trainer Pit Reimers beim SSV Jeddeloh mit 3:0 den dritten Sieg nacheinander.

Sauber Jungs 👏👏👏!



Daumen hoch von Coach Pit #Reimers👍. Nach einem leidenschaftlichen Auftritt nehmen wir die drei Punkte mit zurück nach Hamburg.



Ganz stark💪 - Wir überwintern auf Platz 2⃣.



U21 I 🔵0:3🔷I #nurderHSV #HSVYoungTalents pic.twitter.com/LmWTtyNTNG — HSV Young Talents (@HSVYoungTalents) December 10, 2022

Sturmjuwel Tom Sanne (18) legte mit zwei Toren die Grundlage (11., 35. Minute), Daouda Beleme sorgte für den Endstand (85.). Sanne stand als einer von vier Profis in Reimers’ Aufgebot: Torwart Leo Oppermann spielte wie Sanne von Anfang an, Verteidiger Bent Andresen und Stürmer Omar Megeed saßen zunächst auf der Bank.

Regionalliga Nord: HSV II überwintert als erster Verfolger

Mit 41 Punkten aus 21 Spielen geht der HSV II als erster Verfolger von Tabellenführer VfB Lübeck (47) in die zweite Saisonhälfte. Jeddeloh (35) verharrt auf Platz vier.

In der Regionalliga geht es für die Hamburger am 4. Februar mit dem Derby gegen den Tabellenfünften Eintracht Norderstedt (30 Punkte) weiter. Zuvor tritt der HSV II am 21. Januar in Lemgo zu einem Freundschaftsspiel gegen den Nachwuchs von Borussia Mönchengladbach an.

