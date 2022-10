HSV-Liveticker: Verfolgen Sie hier das DFB-Pokal-Spiel bei RB Leipzig

Vier Tage nach dem verlorenen Stadtderby will der HSV beim Titelverteidiger positiv überraschen. Hier geht’s zum Liveticker.

Hamburg. Vier Tage nach der Derby-Schmach beim FC St. Pauli könnte der HSV an diesem Dienstag die Wundheilung mit einem Überraschungscoup befördern. Die Hamburger treten im DFB-Pokal als klarer Außenseiter bei Titelverteidiger RB Leipzig an (18 Uhr/Sky). Mit einem Klick auf das Banner gelangen Sie zu unserem Liveticker.

Leipzig und HSV im DFB-Pokal-Duell ohne Topstürmer

Beide Mannschaften beklagen kurzfristig prominente Ausfälle. Leipzig muss ohne die Torjäger Timo Werner (krank) und Christopher Nkunku (Handoperation) auskommen. Im Angriff dürfte deshalb Yussuf Poulsen von Beginn auflaufen.

Verzichten muss RB-Trainer Marco Rose zudem auf Marcel Halstenberg (Sperre), Torwart Peter Gulacsi (Kreuzbandriss), Lukas Klostermann, Konrad Laimer (beide Syndesmoseverletzung) und Dani Olmo (Innenbandverletzung). Über den Einsatz von Emil Forsberg (Adduktorenbeschwerden) wird kurzfristig entschieden.

Auch HSV-Trainer Tim Walter fehlt sein Topstürmer: Robert Glatzel blieb wegen Rückenproblemen in Hamburg. Laszlo Benes fällt wohl ebenso aus, der Mittelfeldmann hatte das Abschlusstraining am Montag wegen eines Infekts verpasst.

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Tim Leibold (Muskelfaserriss) sowie die Youngster Omar Megeed (Mittelfußbruch) und Ogechika Heil (Faszienanriss im Fuß) stehen ohnehin nicht zur Verfügung. Der nach seiner Roten Karte im Derby für zwei Ligaspiele gesperrte Kapitän Sebastian Schonlau dürfte zwar auflaufen, Walter gab Ersatzmann Jonas David aber bereits eine Startelfgarantie.

Zweites HSV-Pokalduell mit Leipzig

Mit den Leipzigern haben die Hamburger im DFB-Pokal nur einmal die Kräfte gemessen. Im April 2019 gab es im Halbfinale im Volksparkstadion eine 1:3-Niederlage. Von der damaligen Hamburger Mannschaft ist nur noch Torschütze Bakery Jatta dabei.

Am Kräfteverhältnis hat sich aber nichts geändert: Der Bundesligist, zumal in der heimischen Red-Bull-Arena, ist klarer Favorit. Walter: „Wir sind der absolute Underdog. RB Leipzig spielt in der Champions League und ist amtierender Pokalsieger. Wir wissen um die Qualität, die diese Mannschaft hat.“

Für die Buchmacher ist die Sache klar. Sportwettenanbieter Bwin zahlt für ein Weiterkommen von Leipzig nur eine Quote von 1,32, für den HSV dagegen 9,00.

DFB-Pokal: HSV spielt in Leipzig um Millioneneinnahme

Für den HSV steht in Leipzig nicht nur sportlich etwas auf dem Spiel. Walter ist das bewusst: „Der Pokal gibt uns die Möglichkeit, uns zu präsentieren, und dem Verein, Geld zu verdienen.“ Für den Einzug in das Achtelfinale winken den 16 Clubs jeweils allein 836.988 Euro an Prämie vom Deutschen Fußball-Bund.

Überhaupt ist die Teilnahme an dem Wettbewerb so lukrativ wie noch nie: Für die Erstrunden-Teilnehmer hatte es bereits 209.247 Euro gegeben – 30.000 Euro mehr als in der Spielzeit vor der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Kürzungen.

Für das Erreichen der zweiten Hauptrunde zahlte der DFB eine Prämie in Höhe von 418.494 Euro. Der Pokalsieger 2023 kann am Ende mit Einnahmen von 4,32 Millionen Euro rechnen. Im Viertelfinale bekommen die Teilnehmer 1,67 Millionen und im Halbfinale rund 3,35 Millionen Euro. Der Finalverlierer erhält 2,88 Millionen aus den TV- und Sponsoringeinnahmen.

5000 HSV-Fans zum Pokalspiel in Leipzig erwartet

Der HSV wird in der Red-Bull-Arena von mindestens 5000 Fans unterstützt. Insgesamt waren im Vorverkauf etwa 43.000 Tickets abgesetzt worden, 4000 waren noch zu haben.

RB-Trainer Rose lobt HSV

Für Leipzigs Trainer Marco Rose ist der HSV „kein klassischer Zweitligist: Sie haben die wenigsten Gegentore bekommen und bringen eine Menge an Qualität mit sich“, sagte er in der Pressekonferenz.

Seinen HSV-Kollegen Tim Walter kenne und schätze er. Dessen Spielidee glaubt er verstanden zu haben: „Am Ende läuft sein System meistens auf ein 4-3-3 mit zwei beweglichen Achtern und Flügelspielern hinaus, die über ein gutes Tempo und Flankenspiel verfügen. Es gilt für uns, kompakt zu stehen und druckvoll gegen den Ball zu sein. Dann werden wir Möglichkeiten bekommen.“