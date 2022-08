HSV-Idol Uwe Seeler auf Friedhof Ohlsdorf beigesetzt

Die Familie des HSV-Idols nahm am Donnerstagmittag im engsten Kreis Abschied. Die Trauerfeier folgt kommende Woche.

HSV-Idol Uwe Seeler starb am 21. Juli im Alter von 85 Jahren. Zwei Wochen später wurde er auf dem Friedhof Ohlsdorf beigesetzt.

Hamburg. Genau so hatte es sich Uwe Seeler gewünscht: Leise und im engsten Familienkreis wurde der Leichnam des HSV-Idols am Donnerstagmittag auf dem Friedhof Ohlsdorf beigesetzt.

Das Familiengrab der Seelers auf dem Friedhof Ohlsdorf.

Foto: Frank Bründel / picture alliance / rtn - radio tele nord

Seeler war am 21. Juli im Alter von 85 Jahren in seinem Haus in Norderstedt gestorben. Im Ohlsdorfer Familiengrab der Seelers sind auch Uwes Vater Erwin und seine Mutter Anny sowie sein früh verstorbener Bruder Dieter und dessen Ehefrau Helga bestattet.

Die Trauerfeier für Seeler am kommenden Mittwoch (14 Uhr) wird umso größer: Sie findet im 57.000 Zuschauer fassenden Volksparkstadion statt. Unter den insgesamt 1000 geladenen Gästen ist auch Bundeskanzler Olaf Scholz. Peter Tschentscher, sein Nachfolger als Hamburger Bürgermeister, dürfte einer der vier geplanten Trauerredner sein. ARD und NDR übertragen die Veranstaltung live.