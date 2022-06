Transfermarkt HSV: Königsdörffer-Wechsel offiziell – Verträge unterschrieben

Der neue Stürmer bindet sich langfristig an den HSV. Er ist bereits in der Steiermark und trainiert heute mit der Mannschaft.

Hamburg. Am Dienstagmorgen verzückte der HSV seine Fans mit einem kleinen, aber feinen Video. Unter dem Hashtag #Neuzugang postete die Social-Media-Abteilung einen 25-sekündigen Beitrag, in dem zunächst eine Drohnenaufnahme das Hotel „Das Sonnreich“ in der Steiermark zeigte, wo der HSV bis diesen Sonnabend residiert. Im weiteren Verlauf des Videos wurden kleine Einblicke in das Resort gewährt, ehe am Ende ein Handy zu sehen ist, auf dem ein Anruf des HSV nachgestellt wird. Bei dem Abnehmer, der mit #Neuzugang angekündigt wird, handelte es sich um Ransford Königsdörffer.

Somit ist der Transfer des 20 Jahre alten Angreifers offiziell. Wie berichtet, absolvierte Königsdörffer am gestrigen Montag seinen Medizincheck im Hamburger UKE und unterschrieb im Anschluss einen langfristigen Vertrag bis 2026. Er ist bereits im Trainingslager in der Steiermark eingetroffen und wird am heutigen Dienstag zum ersten Mal mit der Mannschaft trainieren. Die Ablöse an Dynamo Dresden soll bei rund 1,2 Millionen Euro liegen.

HSV plant mit Königsdörffer im Sturm

Beim HSV ist Königsdörffer im neuen 4-4-2-System als zweite Spitze neben Torjäger Robert Glatzel eingeplant. Passenderweise wurde der Neuzugang in der offiziellen Pressemitteilung als Mittelstürmer angekündigt. In Tim Walters bislang bewährtem 4-3-3 kann der Youngster allerdings auch als Außenstürmer eingesetzt werden.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Ransford einen weiteren jungen, entwicklungsfähigen Spieler vom HSV und unserem Weg überzeugen konnten. Er ist ein schneller, technisch sehr gut ausgebildeter Spieler, der in der Offensive flexibel einsetzbar ist und nicht umsonst zuletzt für die U21-Nationalmannschaft nominiert wurde“, sagt Vorstand Jonas Boldt.

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Ich freue mich auf die neue Herausforderung, das Team und die Art, wie wir Fußball spielen wollen“, sagt der Stürmer, der nun erstmals mit seinen neuen Kollegen trainiert. Ein Video wird es davon auch wieder geben.