HSV News: Geflüchteter FIFA-Schiedsrichter leitet Spiel der U21

Hamburg. Nur eine Woche nach seinem Debüt in der Oberliga Hamburg steigt Denys Shurman bereits in die nächsthöhere Spielklasse auf. Der FIFA-Schiedsrichter, der mit seiner Frau und seinem kranken Sohn aus der Ukraine nach Hamburg geflüchtet war, wird am Sonntag (13 Uhr) an der Hamburger Hagenbeckstraße das Spiel der Regionalliga-Meisterrunde zwischen dem HSV II (U21) und dem SV Atlas Delmenhorst leiten. Das gab der Norddeutsche Fußball-Verband (NFV) bekannt.

„Wir sind bestürzt über die Bilder und Nachrichten, die uns täglich aus der Ukraine erreichen“, sagte Michael Weiner, Vorsitzender des NFV-Schiedsrichterausschusses: „Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit, Denys Shurman die Möglichkeit zu geben, in der Regionalliga Nord Spiele zu leiten.“

Geflüchtete FIFA-Schiedsrichter Shurman soll weitere Reginalligaspiele leiten

Der ukrainische Fußballverband hatte den europäischen Dachverband UEFA und den Deutschen Fußball-Bund gebeten, Shurman in den Spielbetrieb zu integrieren. Nach seiner Ankunft in Hamburg am 10. März war der 35-Jährige zunächst von Bundesliga-Schiedsrichter Patrick Ittrich unterstützt worden.

Am vergangenen Freitag leitete Shurman die Oberliga-Partie zwischen dem Wandsbeker TSV Concordia und dem HEBC. Wie schon damals wird er wieder von Marco Kulawiak und Björn Lassen assistiert. Weitere Ansetzungen plane der Schiedsrichterausschuss „in enger Abstimmung mit den Beteiligten“, wie es hieß.

Shurman leitete unter anderem 45 Spiele in der ersten ukrainischen Liga sowie ein Spiel der Champions-League-Qualifikation. In seiner Heimat betrieb er einen Pizza-Lieferdienst.

