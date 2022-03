Zweite Bundesliga plant HSV für weiteres Topspiel ein

Hamburg/Frankfurt am Main. Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat die Spieltage 28 bis 30 in der 2. Bundesliga angesetzt – und den HSV ein weiteres Mal für ein sogenanntes Topspiel am Sonnabendabend eingeplant. In der Neuauflage des DFB-Pokal-Dramas vom Mittwoch empfangen die Hamburger den Karlsruher SC am Karsonnabend, den 16. April um 20.30 Uhr im Volksparkstadion. Die Partie wird von Sky und im Free-TV von Sport1 live übertragen.

HSV zum achten Mal im Topspiel der 2. Bundesliga

Für den HSV ist es bereits die achte Beteiligung am Topspiel in dieser Saison – damit ist das "Primetime-Kontingent" der Hamburger aufgebraucht. Terminiert ist auch das Heimspiel gegen den SC Paderborn: Anpfiff ist am Sonnabend, den 2. April um 13.30 Uhr. Das Derby bei Holstein Kiel findet acht Tage später am Sonntag, den 10. April ebenfalls um 13.30 Uhr statt.

Lokalrivale FC St. Pauli erhält ebenfalls ein Topspiel: am Sonnabend, 2. April (20.30 Uhr) bei Hansa Rostock. Eine Woche später (9. April, 13.30 Uhr) empfängt der Kiezclub Werder Bremen, bevor es am Karsonnabend, den 16. April (13.30 Uhr) zum SV Sandhausen geht.