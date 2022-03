HSV-Liveticker: Verfolgen Sie hier das DFB-Pokal-Spiel gegen Karlsruhe

Hamburg. Für den HSV geht um einen der größten Erfolge der jüngeren Vereinsgeschichte – und um sehr viel Geld: Mit einem Sieg gegen den Karlsruher SC können die Hamburger an diesem Mittwochabend (18.30 Uhr/Sky) zum 16. Mal ins Halbfinale des DFB-Pokals einziehen. 25.000 Zuschauer dürfen im Volksparkstadion dabei sein. Und Sie können das Spiel in unserem Liveticker verfolgen. Etwa eine Stunde vor Anpfiff geht es los. Klicken Sie auf das Banner.

Letztmals erreichte der HSV vor drei Jahren die Runde der letzten vier, damals war gegen RB Leipzig Endstation. Mit dem KSC gab es bereits fünf Pokalduelle, viermal setzten sich die Badener durch. Das legendärste Aufeinandertreffen der beiden Clubs gab es allerdings 2015 in der Bundesliga-Relegation, als sich der HSV in der letzten Minute des Rückspiels in die Verlängerung rettete und am Ende den Klassenerhalt schaffte.

HSV winkt im DFB-Pokal gegen Karlsruhe Millioneneinnahme

In der gemeinsamen Zweitliga-Geschichte haben die Hamburger die Nase vorn mit drei Siegen und zwei Unentschieden. Ein besonderes Spiel ist es allemal für HSV-Coach Tim Walter: Er wuchs in der Nähe von Karlsruhe auf und begann beim KSC seine Trainerkarriere.

Ein Sieg heute würde die Hamburger finanziell entlasten. Neben der offiziellen DFB-Prämie in Höhe von 2,008 Millionen Euro dürfte der Sieger mit zusätzlichen Ticketing-Einnahmen von knapp einer Million Euro rechnen. Hinzu kommen Prämienzahlungen der Sponsoren.

DFB-Pokal: Laura Nolte lost Halbfinale aus

Stadtrivale FC St. Pauli war am Dienstag durch eine unglückliche 1:2-Niederlage beim 1. FC Union Berlin ausgeschieden. Die weiteren Halbfinalteilnehmer werden am Abend zwischen Hannover 96 und Leipzig (18.30 Uhr/Sport1 und Sky) sowie dem VfL Bochum und dem SC Freiburg (20.45 Uhr/ARD und Sky) ausgespielt.

Die Auslosung nimmt am Sonntag (19.15 Uhr/ARD) Bob-Olympiasiegerin Laura Nolte vor. Ziehungsleiter ist Bundestrainer Hansi Flick, wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte.

Das Halbfinale der Männer wird am 19. und 20. April ausgetragen, das der Frauen am 17. und 18. April. Das Männer-Finale findet am 21. Mai in Berlin statt, die Frauen spielen am 28. Mai in Köln um den Pokal.