Neben Robert Glatzel ist bereits 35 Fußballern in der 2. Liga das Kunststück von mindestens vier Toren in einem Spiel gelungen. Die bekanntesten Vorgänger Glatzels: Rudi Völler (1982 mit 1860 München beim 5:2 gegen die Kickers Offenbach), Lukas Podolski (2005 bei Kölns 5:3-Sieg in Cottbus) und Anthony Yeboah (1989 bei Saarbrückens 7:1 gegen Osnabrück). Auch drei Hamburger haben bereits einen Viererpack in der Zweiten Liga erzielt – allerdings alle für den FC St. Pauli: 1999 traf Ivan Klasnic am letzen Spieltag beim 6:2-Kantersieg gegen die Stuttgarter Kickers viermal, genauso wie Nico Patschinski drei Jahre später beim 5:2-Auswärtssieg in Mannheim. 2015 brauchte Lennart Thy 73 Minuten für das Kunststück beim 4:0 gegen Düsseldorf. Am meisten Zeit ließ sich mit 83 Minuten übrigens Glatzel.