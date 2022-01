HSV News: Nach Chakvetadze-Leihe: HSV plant weiteren Transfer

Hamburg. So hatte sich Giorgi Chakvetadze (22) sein Debüt für den HSV nicht vorgestellt. Der am Donnerstag von GAA Gent ausgeliehene Offensivspieler kassierte mit seinen neuen Kollegen eine 1:5 (1:4)-Niederlage im Testspiel gegen den FC Midtjylland. Den einzigen Hamburger Treffer erzielte Bakery Jatta per Kopf in der 11. Minute.

Georgier Chakvetadze wurde gegen den dänischen Topclub in der 46. Minute eingewechselt und konnte in einer zu dem Zeitpunkt zerfahrenen Partie keine großen Akzente setzen. Das konnte man ohne eine einzige Trainingseinheit aber auch nicht erwarten. "Er ist gestern hier gelandet, muss erst einmal ankommen. Giorgi ist ein sehr veranlagter Spieler, der heute seine ersten Minuten gemacht hat, weil er einfach Spaß und Freude hatte, mal wieder zu spielen", sagte HSV-Trainer Tim Walter (46).

Die Highlighs des HSV-Testspiels gegen Midtjylland

Individuelle Fehler brachten HSV ins Hintertreffen

Insgesamt enttäuschten die Hamburger gegen die Dänen, die sich aktuell in der Vorbereitung auf die Rückrunde befinden. Sowohl vor dem 0:1 durch Pione Sisto (7. Minute), als Sebastian Schonlau einen kapitalen Fehlpass im Aufbauspiel produzierte, als auch beim zwischenzeitlichen 1:4, als Torhüter Marko Johansson mal wieder sein Testspiel-Gesicht zeigte und den Ball als letzter Mann vertändelte, sorgten individuelle Fehler für vermeidbare Gegentore. "Daran arbeiten wir weiter und fertig. Testspiele sind zum Testen da. Marko hat in den Pflichtspielen gezeigt, dass er es besser kam", zeigte sich Walter nachsichtig mit seinem Schlussmann, der bisher in allen Testspielen gepatzt hatte.

Und auch im Angriffsspiel blieb vieles Stückwerk. Anders als in der Liga konnte sich der HSV über die 90 Minuten kaum klare Torchancen erarbeiten. "Wir haben es heute nicht schlecht gemacht, haben aber unsere Chancen nicht genutzt und den Gegner zu Toren eingeladen. Wir wollten das Testspiel gewinnen, unterm Strich war es dann aber ein gebrauchter Tag", bilanzierte Walter.

Der HSV-Trainer wollte vor allem Erkenntnisse sammeln, wer beim Topspiel bei Darmstadt 98 am übernächsten Sonntag den gelbgesperrten Spielmacher Sonny Kittel (29) ersetzen könnte. So richtig schlauer dürfte der 46-Jährige nicht sein.

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mit Anssi Suhonen (20, Corona-Erkrankung) und David Kinsombi (26, Knieprobleme) fehlten gegen Midtjylland zwei möglich Alternativen. "Wir schauen mal, was diese Woche passiert. Im Fußball ist nichts unmöglich. Wenn du Fußball verstehst und Spielverständnis hast, kann die Eingewöhnung auch mal schneller gehen", sagte Walter auf die Frage ob Chakvetadze womöglich schon für Darmstadt eine Option darstellen würde.

Mehrere Verletzungen überschatten HSV-Test

Zu allem Überfluss musste HSV-Trainer Tim Walter (46) auch noch zweimal verletzungsbedingt wechseln. Bereits nach 26 Minuten war für Offensivspieler Manuel Wintzheimer die Partie wieder beendet. Der 23-Jährige klagte über Knieprobleme. Die Auswechslung war aber wohl nur eine Vorsichtsmaßnahme. Frühzeitig Schluss war auch für Rechtsverteidiger Jan Gyamerah (26), der in der 56. Minute mit Adduktorenschmerzen ausgewechselt werden musste. "Da muss man abwarten, ob die Muskulatur nur fest geworden ist", erklärte Walter.

Deutlich schlimmer hat es im Volkspark aber den dänischen Profi Charles Rigos Matos erwischt. In der 40. Minute verdrehte er sich das Bein und musste mit einem Golf-Cart abtransportiert werden. Weil sich die Behandlung über Minuten hinzog, pfiff Schiedsrichter Fabian Porsch fünf Minuten früher zur Halbzeit.

So ist der Stand bei Wunschspieler Summerville

Während sich die Partie aus Hamburger Sicht auf überschaubarem Niveau befand, sprach Sportdirektor Michael Mutzel (42) immer wieder mit Sportvorstand Jonas Boldt (39). Nach dem Leih-Deal von Chakvetadze könnten bis zum „Deadline Day“ am Montag noch ein weiterer Transfer folgen. Die Hamburger sind nach wie vor auf der Suche nach einem offensiven Flügelspieler. Der angedachte Transfer von Crysencio Summerville (20) von Leeds United ist immer noch ein Kandidat, allerdings gestalten sich die Gespräche mit dem Premier-League-Club schwierig.

Talent Meißner vor Abschied vom HSV

Unterdessen steht HSV-Talent Robin Meißner (22) vor einem Absprung bei den Hamburgern. Dem Youngster, der zuletzt keine Rolle bei Trainer Walter gespielt hatte, liegen Anfragen mehrerer Zweitligaclubs vor. Die Hamburger wären bereit, Meißner für ein halbes Jahr zu verleihen. Dem Vernehmen nach sind vor allem der FC Ingolstadt und Hansa Rostock am HSV-Talent interessiert.

Schema:

HSV: Johansson - David, Schonlau (46. Muheim), Vuskovic - Gyamerah (56. Alidou), Reis (46. Rohr), Kittel (46, Chakvetadze) - Jatta, Wintzheimer (26. Krahn), Kaufmann, Meißner (46. Heyer).

Johansson - David, Schonlau (46. Muheim), Vuskovic - Gyamerah (56. Alidou), Reis (46. Rohr), Kittel (46, Chakvetadze) - Jatta, Wintzheimer (26. Krahn), Kaufmann, Meißner (46. Heyer). Tore: 0:1 Sisto (7. Minute), 1:1 Jatta (11.), 1:2 Isaksen (33.), 1:3 Lind (35.), 1:4 Isaksen (38.), 1:5 (59.) Brumado.

Der Live-Blog zum HSV-Testspiel zum Nachlesen :

Schluss im Volkspark! Midtjylland zeigt dem HSV die Grenzen auf

Überpünktlich pfeift Schiedsrichter Fabian Porsch ab. Der HSV unterliegt dem FC Midtjylland verdient mit 1:5. Das einzige Hamburger Tor erzielte Bakery Jatta in der elften Minute. Insgesamt war es ein enttäuschender Auftritt vom Team von Trainer Tim Walter. Von der besten Defensive der Zweiten Liga war über 90 Minuten nichts zu stehen. Die Dänen kamen ohne Probleme zu ihren Toren.

1:5! HSV erlebt ein Debakel gegen Midtjylland

Und das ist das fünfte Gegentor für den HSV. Im Anschluss eines Freistoßes muss Junior Bromado aus kurzer Distanz nur noch abstauben. Das Defensivverhalten der Hamburger ist und bleibt überschaubar. Da auch vorne wenig klare Chancen erspielt werden können, plätschert die Partie in der zweiten Halbzeit vor sich hin. In der 80. Minute klärt Mario Vuskovic auf der Linie, und verhindert so den "Sixpack" für den HSV.

Und der nächste Verletzte: Gyamerah muss vom Platz

Die Partie plätschert ein wenig vor sich hin. In der 56. Minute sitzt plötzlich Jan Gyamerah auf dem Boden und fasst sich an die Leiste. Der Rechtsverteidiger kann nicht weiterspielen. Für ihn kommt Faride Alidou.

Walter bringt zur zweiten Hälfte Debütant Chakvetadze

Neues Personal für die zweite Halbzeit. Für Sonny Kittel kommt Neuzugang Chakvetadze zu seinem HSV-Debüt. Auch Maximilian Rohr, Moritz Heyer und Miro Muheim sind mit dabei. Sebastian Schonlau, Ludovit Reis und Robin Meißner haben den Platz verlassen.

Halbzeit im Volkspark: Patzer bringen HSV ins Hintertreffen

Pause im Volkspark. Der HSV liegt mit 1:4 zurück. Nach einem wackeligen Beginn und dem frühen Rückstand hatte das Walter-Team die Partie eigentlich gut im Griff. Kurz vor der Pause sorgten allerdings katastrophale individuelle Fehler für drei vermeidbare Gegentore. Überschattet wurde die Partie von der schweren Verletzung von Gästespieler Charles Rigos Matos, der mit einem Golf-Cart vom Platz gebracht werden musste. Beim HSV deuten sich die ersten Wechsel an. Sowohl Miro Muheim als auch Neuzugang Giorgi Chakvetadze haben sich ihrer Trainingsjacke entledigt.

Däne Rigos Matos muss verletzt abtransportiert werden

Das sieht nicht gut aus: Midtjyllands Charles Rigos Matos scheint sich schwer am Knie verletzt zu haben. Seit einigen Minuten muss der Profi behandelt werden. Deshalb wird die Halbzeitpause vorgezogen. Gute Besserung!

Patzer von Johansson! HSV kassiert das 1:4

In den Testspielen sah HSV-Keeper Marko Johansson in dieser Saison häufig nicht gut aus. Und an dieser unschönen Tradition hält der Schwede fest. Als letzter Mann vertändelt der Torwart den Ball gegen Isaksen, der den Ball nur noch ins leere Tor schieben muss.

Doppelschlag von Midtjylland! HSV liegt 1:3 zurück

Was für ein Tor für Midtjylland! Aus halbrechter Position schießt Gustav Isaksen in der 33. Minute vom Straufraumeck wunderschön in den Winkel. Und nur zwei Minuten später folgt der nächste Treffer. Victor Lind erhöht für die Dänen auf 3:1. Das hatte sich so jetzt nicht angedeutet. Bislang war es ein ausgeglichenes Spiel mit leichten Vorteilen für den HSV.

Verletzter Wintzheimer muss das Spielfeld verlassen

In der 26. Minute war für Manuel Wintzheimer das Spiel schon wieder beendet. Der Offensivspieler des HSV musste mit muskulären Problemen ausgewechselt werden. Für ihn kommt U-19-Spieler Elijah Krahn.

1:1 nach elf Minuten: Derby-Held Jatta trifft schon wieder

Und da ist direkt der Ausgleich. Nach einer schönen Flanke von Sonny Kittel steht Derbyheld Bakery Jatta in der elften Minute richtig, und kann aus kurzer Distanz für den Ausgleich sorgen. Ohnehin ist der Gambier in der Anfangsphase auffälligster Offensivspieler bei den Hamburgern.

0:1! Früher Rückstand für den HSV

Und da ist das erste Tor im Volkspark. Nach einem kapitalen Fehlpass von Kapitän Sebastian Schonlau im Aufbauspiel schlägt der Gast aus Dänemark eiskalt zu. Pione Sisto kann sich den Ball zurechtlegen und ihn wunderschön in den Winkel schlenzen.

HSV-Trainer Walter probiert die Dreierkette aus

Die Aufstellung für das Testspiel gegen den FC Midtjylland ist da. Gegen die Dänen setzt Trainer Walter auf eine Dreierkette mit Jonas David, Mario Vuskovic und Sebastian Schonlau. Auch in der Offensive mischt der HSV-Coach munter durch. So erhalten Mikkel Kaufmann und Robin Meißner die Chance, sich zu zeigen. Zugang Giorgi Chakvetadze, der die Trikotnummer sieben trägt, sitzt zunächst auf der Bank.