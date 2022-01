HSV – FC St. Pauli live: HSV macht mächtig Druck

Hamburg. Derby-Time in Hamburg! Für den HSV und den FC St. Pauli steht einiges auf dem Spiel. Wer krönt sich zum inoffiziellen Stadtmeister? Wer verschafft sich einen psychologischen Vorteil im Aufstiegsrennen? Wer beschenkt seine Fans mit dem Derbysieg?

Seit 18.30 Uhr duellieren sich beide Zweitligisten im Volksparkstadion. Einen Favoriten gibt es schon längst nicht mehr. Der HSV droht sogar seine Vormachtstellung in der Stadt an St. Pauli zu verlieren.

Momentan steht es 0:0. Die Anfangsphase ging klar an den HSV, der durch Faride Alidou (3.), Moritz Heyer (6.) und Miro Muheim (10.) bislang die größeren Chancen hatte. Nach rund einer Viertelstunde befreite sich St. Pauli etwas und hatte durch Guido Burgstaller seine ersten Abschluss (16.).

HSV – St. Pauli: Die Derby-Aufstellungen

Für den Kampf um die Stadt setzt HSV-Trainer Tim Walter wie erwartet auf seine aktuell stärkste Formation. Im Vergleich zum Pokal-Coup vor drei Tagen beim 1. FC Köln (5:4 n.E.) kommt Bakery Jatta für Manuel Wintzheimer neu in die Mannschaft. Der Gambier hat seinen Fitnessrückstand nach seiner Corona-Infektion inzwischen vollständig kompensiert und soll auf der rechten Außenbahn für mehr Tempo sorgen.

„Nach so einem Spiel wie am Dienstag ist man schon euphorisiert, aber auch fokussiert auf heute“, sagte Walter vor dem Spiel bei Sky.

Derby: St. Pauli gegen HSV ohne Kyereh

Beim FC St. Pauli setzt Trainer Timo Schultz nahezu auf die gleiche Elf, die am Dienstag Borussia Dortmund sensationell 2:1 im Pokal-Achtelfinale bezwungen hat. Einzig Stammtorhüter Nikola Vasilj kehrt für Dennis Smarsch zurück zwischen die Pfosten.

Dafür hat es bei Topvorbereiter Daniel-Kofi Kyereh doch nicht für den Kader gereicht. Der ghanaische Nationalspieler war gerade erst vom Africa-Cup zurückgekommen. „Er ist in einer Verfassung zurückgekommen, in der es keinen Sinn hat. Ich brauche heute Spieler, die 100 Prozent fit sind und volle Power geben können.“

Schiedsrichter der Partie ist Sascha Stegemann. Ein Unparteiischer, der wegen seiner bisherigen Spiele mit HSV-Beteiligung von den Fans kritisch gesehen wird. Insbesondere der nicht gegebene Elfmeter Anfang Dezember in Hannover nach einem klaren Foul an Bakery Jatta ist vielen Anhängern noch in Erinnerung geblieben, denn im direkten Gegenzug fiel der 1:0-Siegtreffer für die Niedersachsen.

Derby: Holt der HSV St. Pauli noch ein?

Die Konstellation vor dem Derby ist relativ eindeutig. Bei einem Sieg könnte St. Pauli den Vorsprung auf den ungeliebten Stadtrivalen bereits auf beachtliche neun Punkte ausbauen. Es wäre so etwas wie die Vorentscheidung in der Frage, wer am Ende der Saison die Nase vorn haben wird. Auf der anderen Seite könnte der HSV mit einem Heimsieg bis auf drei Zähler an den Kiezclub heranrücken, der dann bereits seit vier Spielen ohne Sieg wäre und in eine kleine Liga-abhängige Krise rutschen würde.

Sofort würden Vergleiche zum HSV gezogen werden, der die vorherigen drei Spielzeiten seine komfortable Situation um den Aufstieg jeweils in der Rückrunde verspielt hat. Ein Szenario, das diesmal dem FC St. Pauli droht? Auf der Suche nach einer Antwort könnte sich das Derby als richtungweisende Partie erweisen. Das Hinspiel gewann St. Pauli mit 3:2. Und diesmal?

Tabellenspitze 2. Bundesliga vor dem Derby:

1. FC St. Pauli 19 Sp. / 39:25 Tore / 37 Pkt.

2. Darmstadt 98 19 / 43:22 / 36

3. 1. FC Heidenheim 19 / 25:25 / 33

4. Werder Bremen 19 / 35:25 / 32

5. HSV 19 / 32:19 / 31

6. FC Schalke 04 19 / 35:24 / 31

7. Jahn Regensburg 19 / 38:28 / 31

8. SC Paderborn 19 / 33:22 / 30

9. 1. FC Nürnberg 19 / 28:23 / 30

Die Aufstellungen:

HSV: Heuer Fernandes – Heyer, Vuskovic, Schonlau, Muheim – Meffert – Reis, Kittel – Jatta, Glatzel, Alidou.

