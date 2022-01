HSV in Köln, Pokal live: Heuer Fernandes' dicker Bock ungestraft

DFB-Pokal live HSV in Köln – dicker Bock von Heuer Fernandes nicht bestraft

Köln. Zieht der HSV ins Viertelfinale des DFB-Pokals ein? Die Hamburger gastieren am Abend beim 1. FC Köln, der ohne Toptorjäger Anthony Modeste antritt. Beim Pokal-Achtelfinale zwischen den beiden Traditionsclubs geht es nicht nur um Prestige, sondern auch um viel Geld. Der Einzug in die nächste Runde würde 1,004 Millionen Euro in die klammen Clubkassen spülen.

Mit den zusätzlichen Einnahmen könnte der Zweitligist zumindest die Einbußen in dem durch die Corona-Krise eingebrochenen Ticketgeschäft ein wenig abmildern. Momentan steht es mit viel Glück für den HSV noch 0:0. Dass die Hamburger noch nicht zurückliegen, liegt hauptsächlich an der Kölner Sträflichkeit vor dem Tor.

So blieb ein dicker Fehler von Heuer Fernandes ungestraft. Der Torhüter, der in der Anfangsphase noch glänzend einen Andersson-Kopfball parierte (8.), spielte Kapitän Sebastian Schonlau zu steil an. Köln eroberte der Ball und spielte Uth frei, der eigentlich nur noch ins leere Tor einschieben musste, aber zu lange zögerte und sich von Schonlau noch zur Ecke blocken ließ (21.). Eine unfassbare Szene.

HSV in Köln: Walter wechselt System, Modeste draußen

Um das Viertelfinale zu erreichen, wechselt Trainer Tim Walter wieder zurück auf das bewährte 4-3-3-System. Und das, obwohl Topsprinter Bakery Jatta nach seiner Corona-Infektion zunächst auf der Bank sitzt. Manuel Wintzheimer übernimmt die Rolle auf dem rechten Flügel, Sonny Kittel rückt von der Zehn auf die Acht, weshalb David Kinsombi aus der Startelf rutscht.

Faride Alidou, der beim veränderten 4-4-2-System in Dresden mit seiner Position im Sturm fremdelte, darf zurück auf seine angestammte linke Außenbahn. Eine weitere Änderung: Linksverteidiger Miro Muheim spielt für Jan Gyamerah, der zuletzt des Öfteren Zielscheibe von Walters Schimpftiraden an der Seitenlinie war.

Kölns Trainer Steffen Baumgart nimmt gar sechs Veränderungen in der Startelf vor. So sitzen neben Modeste auch die Dauerbrenner Benno Schmitz, Ondrej Duda und Salih Özcan nur auf der Bank. „Bei Tony geht es um seine Gesundheit. Er ist 33 Jahre alt und kein junger Gott mehr“, sagte Baumgart über die Reservistenrolle von Modeste. Im Angriff spielen stattdessen Sebastian Andersson und Mark Uth. Auf der rechten Seiten erhalten die beiden Kingsleys, Ehizibue und Schindler, eine Bewährungschance.

HSV in Köln: Modeste draußen

Somit entfällt zunächst das mit Spannung erwartete Duell zwischen Hamburgs Defensive um das Innenverteidiger-Duo Sebastian Schonlau und Mario Vuskovic und Modeste. Gegen den HSV hat der Franzose in bislang acht Pflichtspielen bereits sieben Treffer erzielt. Damit zählt der Club nach Wolfsburg (acht Treffer) zu Modestes absoluten Lieblingsgegnern. Er wird sicherlich als Einwechselspieler im Laufe der Partie gebracht werden.

Hoffnung für eine auch in Köln stabile Defensive schöpft der HSV aus dem laufenden Zweitligabetrieb, denn dort zeigte sich die Abwehr um Kapitän Schonlau zuletzt sattelfest. 19 Gegentore bedeuten den Bestwert im Unterhaus. Allerdings ist der HSV mit zehn Punkteteilungen auch der Remis-König der Liga – ein Ergebnis, zu dem es im Pokal bekanntlich nicht kommen kann.

HSV: Pokalbilanz gegen Köln ausgeglichen

Gegen den FC spielte der HSV in acht Pokalduellen tatsächlich auch zweimal unentschieden. Im ersten Wiederholungsspiel setzten sich im Februar 1967 die Hamburger durch, im zweiten dann der 1. FC Köln (März 1973). Insgesamt kamen beide Clubs gegeneinander je dreimal eine Runde weiter.

Die letzten Pokaltitel liegen für beide Traditionsclubs jeweils lange zurück: Der vierfache Champion Köln holte den Cup letztmals 1983, der HSV feierte seinen dritten Sieg im Jahr 1987 durch ein 3:1 im Finale gegen die Stuttgarter Kickers.

Die Aufstellungen

Köln: 20 Schwäbe – 19 Ehizibue, 15 Kilian, 4 Hübers, 23 Jannes Horn - 14 Hector – 17 Schindler, 7 Ljubicic, 29 Thielmann – 13 Uth, 9 Andersson. – Trainer: Baumgart

Daniel Schlager (Hügelsheim) Zuschauer: 750 (ausverkauft)