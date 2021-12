HSV News: Leibold hat Corona: Entwarnung bei HSV-Quartett

Hamburg. Nach elf Tagen war das süße Leben für die Profis des HSV wieder beendet. Am Donnerstagnachmittag um kurz nach 15 Uhr startete die Mannschaft von Trainer Tim Walter (46) in die kurze Wintervorbereitung. Am Morgen mussten sich alle Mitglieder des Lizenzspielerkaders einem PCR-Test unterziehen. Und dieser brachte mindestens ein positives Ergebnis.

Wie der HSV bekannt gab, hat sich Linksverteidiger Tim Leibold (28) mit dem Coronavirus angesteckt und sich in häusliche Quarantäne begeben. Alle anderen Corona-Tests waren beim HSV negativ.

Am Nachmittag fehlten dann auch Faride Alidou (20), Jan Gyamerah (26), Bakery Jatta (23) und Robert Glatzel (27), Mikkel Kaufmann (20), Sebastian Schonlau (27) und Mario Vuskovic (19) beim Training. Während Rechtsverteidiger Gyamerah und Außenstürmer Jatta aus privaten Gründen einen verlängerten Urlaub gestattet bekamen, fehlte Stürmer Kaufmann mit einer Erkältung. Mittelstürmer Glatzel und Flügelstürmer Glatzel trainierten individuell im Kraftraum. Kapitän Schonlau konnte wegen der Impfreaktion nach seiner "Booster-Impfung" nicht mit auf den Platz.

Trainingsauftakt beim #HSV ohne Alidou, Jatta, Glatzel und Gyamerah. Ob die zuvor durchgeführten Corona-Tests dafür verantwortlich sind, ist noch unklar. Eine Anfrage beim HSV läuft. — Abendblatt HSV (@abendblatt_hsv) December 30, 2021

Neben Tommy Doyle (20), der sich in England in Quarantäne befindet und unmittelbar vor der Auflösung seines HSV-Vertrages steht, fehlte auch Josha Vagnoman (20) im Teamtraining. Der Außenverteidiger, der verletzungsbedingt in dieser Saison nur 14 Minuten spielen konnte, muss sich am 3. Januar noch einer Abschluss-Untersuchung beim Münchner Radiologen Marc Regier und dem ehemaligen Bayern-Teamarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt unterziehen.

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Geht alles glatt, reist das Eigengewächs ins Trainingslager nach Sotogrande/Spanien, das am 2. Januar beginnt, nach. Am Donnerstag absolvierte Vagnoman mit Mittelfeldspieler Maximilian Rohr (26) eine individuelle Einheit im Volkspark.