HSV-Liveticker: Walter bringt in Paderborn Startelf-Debütant

Nach drei Unentschieden will der HSV mit einem Sieg in Paderborn zu den Aufstiegsrängen aufschließen. Hier geht's zum Liveticker.

Paderborn. Bloß nicht noch ein Unentschieden! So lässt sich die Gefühlslage beim HSV vor dem richtungweisenden Auswärtsspiel beim Tabellenvierten SC Paderborn an diesem Freitag (18.30 Uhr/Sky) beschreiben. Sollten die Hamburger zum vierten Mal nacheinander den Sieg verpassen und am elften Spieltag zum siebten Mal in dieser Saison nur einen Punkt holen (oder noch schlimmer: gar keinen), droht der Abstand zu den Aufstiegsplätzen anzuwachsen.

Mit unserem Liveticker verpassen Sie nichts vom Spielgeschehen. Klicken Sie auf das Banner:

HSV-Trainer Walter bringt in Paderborn Startelf-Debütanten Alidou

HSV-Trainer Tim Walter hatte trotz der mageren Punkteausbeute seinen auf Ballbesitz und Pressing ausgerichteten Offensivfußball verteidigt und dafür Rückhalt von der sportlichen Leitung erfahren. Trotzdem nimmt er nun im Vergleich zum 1:1 bei Fortuna Düsseldorf personelle Veränderungen vor.

HSV-Trainer Tim Walter (l.) befördert Faride Alidou in Paderborn erstmals in die Startelf.

Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Auf die Doppelspitze mit Robert Glatzel und Manuel Wintzheimer, die er im Abschlusstraining am Donnerstag getestet hatte, verzichtet Walter zwar. Dafür befördert er U-21-Spieler Faride Alidou (20) nach dessen geglücktem Debüt gegen Düsseldorf gleich in die Startelf. Auch Bakery Jatta darf von Beginn an ran. Dafür müssen Robin Meißner und Anssi Suhonen weichen.

Anstoß - der Abendblatt-Newsletter zum HSV Melden Sie sich jetzt für den kostenlosen wöchentlichen Newsletter zum Spieltag an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Auf der Bank nimmt auch Jan Gyamerah Platz. Seine Position auf der rechten Abwehrseite nimmt wie schon vor zwei Monaten beim 2:2 gegen Darmstadt Allrounder Moritz Heyer ein – damals war Gyamerah wegen seiner Kopfverletzung aus dem Stadtderby ausgefallen. Dieser Wechsel hatte sich bereits am Donnerstag angedeutet.

HSV-Check: Rückendeckung für Trainer Tim Walter

Nicht zur Verfügung stehen weiterhin die schon länger verletzten Feldspieler Stephan Ambrosius, Josha Vagnoman und Maximilian Rohr sowie Ersatztorhüter Tom Mickel.

Walter hatte von seiner Mannschaft „mehr Effizienz“ vor dem gegnerischen Tor gefordert. Entgegenkommen könnte ihm, dass die Paderborner bislang auswärts erfolgreicher spielten als vor heimischem Publikum. In fremden Stadien sammelte der SCP bisher 13 seiner insgesamt 18 Zähler ein.

Tabellenspitze 2. Bundesliga

1. FC St. Pauli 10 Sp. / 23:10 Tore / 22 Pkt.

2. Jahn Regensburg 10 / 21:11/ 19

3. FC Schalke 04 10 /17:11 / 19

4. SC Paderborn 10 / 21:11 / 18

5. 1. FC Nürnberg 10 / 12:7 / 18

6. Darmstadt 98 10 / 24:13 / 16

7. Karlsruher SC 10 / 16:12 / 16

8. HSV 10 / 16:12 / 15