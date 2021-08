HSV-Einzelkritik: Fernandes zweitbester Fußballer

Abendblatt-Reporter Henrik Jacobs analysiert das Spiel – und kündigt einen weiteren Abgang bei den Hamburgern an.

Hamburg. Der HSV bekam beim 2:2 gegen Darmstadt 98 die eigenen Schwächen in der Defensive vor Augen geführt. Doch ein Neuling machte Spaß. Die Einzelkritik.

Fernandes: Trotz ein oder zwei Stockfehlern vielleicht der beste Fußballer nach Sonny Kittel beim HSV. PS: Bälle halten kann er auch.

Heyer (bis 88.): Machte erst sein schlechtestes Spiel für den HSV – und traf dann zum zwischenzeitlichen 2:1. Ganz schön viele Ausreißer nach unten und oben für einen Spieler, über den man sonst sagt, dass er ohne Ausreißer liefert.

Kaufmann (ab 88.): Hatte zu wenig Zeit, um der Matchwinner zu werden.

Schonlau: Versuchte hinten das Defensivchaos ein wenig zu ordnen und nahm sich vorne dann auch noch die Zeit für seinen ersten Saisontreffer. Gut.

David: Ein unsicherer Kantonist. Das kritische Publikum sollte ihm dennoch ein bisschen mehr Zeit gewähren.

Leibold: Besser als zuletzt. Hat aber immer noch Luft nach oben.

Meffert: Musste sich in die Partie erst einmal reinkämpfen. In der zweiten Halbzeit dann mit einem ordentlichen Punsch.

HSV-Stürmer Robert Glatzel ärgert sich über eine verpasste Großchance gegen Darmstadt 98. Foto: Martin Rose / Getty Images

Darmstadts Phillip Tietz (Nr. 9) lässt HSV-Torwart Daniel Heuer Fernandes vom Elfmeterpunkt keine Chance – 0:1. Foto: TayDucLam / WITTERS

Sebastian Schonlau (M.) jubelt mit Jonas Meffert (2. v. l.) und Anssi Suhonen über den 1:1-Ausgleichstreffer. Foto: Wolfgang Frank / imago images/Eibner

HSV-Verteidiger Moritz Heyer (l.) wird von seinen Teamkollegen für sein Hackentor zum 2:1 gefeiert. Foto: Axel Heimken / dpa

Umso größer ist der Ärger von Darmstadts Torwart Marcel Schuhen. Foto: ValeriaWitters / WITTERS

HSV-Verteidiger Jonas David (l.) hatte mit Darmstadts Mathias Honsak so seine Probleme. Foto: ValeriaWitters / WITTERS

HSV-Stürmer Robert Glatzel (oben Mitte) musste nach einem Zusammenprall mit einem Kopfverband weiterspielen. Foto: Axel Heimken / dpa

HSV-Torwart Daniel Heuer Fernandes (l.) muss nach einem schlampigen Rückpass von Moritz Heyer gegen Darmstadts Mathias Honsak (r.) retten. Foto: Martin Rose / Getty Images

HSV-Stürmer Robert Glatzel (l.) im Zweikampf mit Darmstadts Clemens Riedel. Foto: TayDucLam / WITTERS

Anssi Suhonen (r., gegen Mathias Honsak) stand erstmals in der Startelf. Foto: Martin Rose / Getty Images

Klaus Gjasula (r., gegen Bakery Jatta) kehrte nur wenige Tage nach seinem Wechsel zu Darmstadt in den Volkspark zurück. Foto: TayDucLam / WITTERS

Auch Darmstadts Verteidiger Patric Pfeiffer (l., gegen Maximilian Rohr) hat eine HSV-Vergangenheit. Foto: TayDucLam / WITTERS

HSV-Trainer Tim Walter zeigte sich vor dem Anpfiff siegesgewiss. Foto: Martin Rose / Getty Images

Alle 17.950 Zuschauerplätze im Volksparkstadion waren vergeben. Foto: Martin Rose / Getty Images



HSV-Einzelkritik: Suhonen darf wiederkommen

Rohr (bis 63.): Wer erst mit 26 Jahren Profi wird, der genießt jede Minute auf dem Rasen. Ordentlich.

Kinsombi (ab 63.): Solider Back-up.

Suhonen (bis 77.): Hatte in der ersten Halbzeit ein bisschen Lampenfieber, lieb dafür im zweiten Durchgang voll auf Temperatur. Erhielt zwischendurch mit nur einer einzigen Aktion Szenenapplaus. Darf wiederkommen.

Reis (ab 77.): Der Reis war diesmal nicht ganz so heiß.

Jatta: Sollten die Lokführer wirklich streiken, könnte er sämtliche Züge Deutschlands auch ganz alleine ziehen. Wenn er auch noch schießen könnte, würde er wohl nicht beim HSV spielen.

Glatzel: War der Hauptgrund, warum die freiwilligen Helfer aus dem Greenkeepingteam in der Halbzeitpause den Darmstädter Strafraum wieder in Ordnung bringen mussten. Wühlte jeden Quadratzentimeter in der Box um.

Kittel (bis 77.): Ist und bleibt ein echter Gefühlsfußballer. Ist nach einer guten Aktion fünf bis zehn Minuten „on fire“, verschwindet nach einer schwachen Aktion fünf bis zehn Minuten in der Versenkung. Hatte gegen Darmstadt mehr gute als schwache Aktionen.

Wintzheimer (ab 77.): Sollte die heiße Schlussphase initiieren. Es blieb aber eher lauwarm.