Uwe Seeler empfiehlt dem HSV Horst Hrubesch als Soforthilfe

Das Vereinsidol zeigt sich vom Auftritt in Sandhausen erschüttert. Trainer Thioune scheint Seeler den Aufstieg nicht mehr zuzutrauen.

Hamburg. Ist Daniel Thioune beim HSV schon vor Ablauf seines ersten Amtsjahres am Ende? Nach der erschreckenden 1:2-Niederlage am Donnerstag beim SV Sandhausen gab sich der Trainer zwar kämpferisch, doch bei den Fans schwindet die Hoffnung rapide, dass Thioune ihren Verein zurück in die Bundesliga führen kann.

Offenbar auch bei Uwe Seeler. „Der Aufstieg wäre für mich eine große Überraschung, mein Glaube ist kaum mehr vorhanden. Manchmal kommt es mir sogar so vor, dass die Spieler sich gar keine Gedanken machen, wie viel für den Verein auf dem Spiel steht“, sagte das HSV-Idol der „Bild“-Zeitung.

Warum der HSV in Sandhausen verloren hat

Der Auftritt in Sandhausen habe ihn erschüttert: „Kein Ehrgeiz, keine Begeisterung, kein Kampf. Will die Mannschaft einfach nicht aufsteigen?“ Nach nur zwei Siegen aus den letzten zehn Spielen müsse jetzt ein Ruck durch die Mannschaft gehen, fordert Seeler.

Tabellenspitze der 2. Bundesliga

1. VfL Bochum 30 Sp. / 56:33 Tore / 60 Pkt.

2. Greuther Fürth 29 Sp. / 56:34 Tore / 54 Pkt.

3. HSV 29 Sp. / 58:37 Tore / 50 Pkt.

4. F. Düsseldorf 29 Sp. / 44:37 Tore / 49 Pkt.

5. Heidenheim 30 Sp. / 44:38 Tore / 48 Pkt.

6. Holstein Kiel 26 Sp. / 39:25 Tore / 46 Pkt.

7. FC St. Pauli 30 Sp. / 48:46 Tore / 44 Pkt.



Seeler empfiehlt dem HSV Hrubesch als Aufstiegsretter

Trainer Daniel Thioune traut der 84-Jährige den entscheidenden Impuls offenbar nicht mehr zu. Er empfiehlt stattdessen einen anderen legendären HSV-Stürmer: den heutigen Nachwuchschef Horst Hrubesch (70). Seeler: „Der Horst würde vielleicht noch mal Dampf reinbringen.“

Der frühere Weltklassespieler Hrubesch führte als Trainer die deutsche U21 zum EM-Titel und zu Olympia-Silber. Seit dieser Saison leitet er die Nachwuchsarbeit beim HSV.