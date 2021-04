Karlsruher SC: HSV-Leihgabe Amaechi positiv auf Corona getestet

Hamburg/Karlsruhe. Das Coronavirus greift beim Karlsruher SC immer weiter um sich. Am Mittwochabend meldete der Zweitligaclub zwei weitere Fälle. Einer davon ist offenbar HSV-Leihgabe Xavier Amaechi. Der 20 Jahre alte Engländer und Ersatztorwart Paul Löhr haben sich ebenfalls infiziert. Das bestätigte ein KSC-Sprecher dem "Badischen Tagblatt".

Corona: HSV-Spiel gegen Karlsruher SC vor Absage

Nachdem es zuvor bereits fünf Fälle gegeben hatte, ist die Karlsruher Mannschaft auf Weisung des Gesundheitsamts noch bis kommenden Dienstag in Quarantäne. An diesem Tag soll der Tabellensiebte eigentlich beim HSV antreten. Es ist allerdings damit zu rechnen, dass die Deutsche Fußball-Liga noch an diesem Donnerstag das Spiel absagt. Für Amaechi und Löhr würde sich die Quarantäne entsprechend verlängern.

Amaechi war im vergangenen Sommer nach Karlsruhe verliehen worden, um dort Spielpraxis zu sammeln. Seither kam er allerdings erst auf sieben kürzere Einsätze. Der Vertrag des Rechtsaußen, den der HSV 2019 vom FC Arsenal verpflichtet hatte, gilt noch zwei weitere Jahre.