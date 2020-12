HSV-Trainer Thioune freut sich über zwei „Neuzugänge“

Hamburg. Die erste positive Nachricht gab es schon direkt vor dem HSV-Neustart am Montag: Alle Corona-Tests von Sonntagabend waren negativ ausgefallen. Toni Leistner, Daniel Heuer Fernandes und Lukas Hinterseer konnten sich allerdings über diese positive Negativ-Nachricht nur bedingt freuen. Das HSV-Trio musste auf das erste Training nach Weihnachten verzichten. Der Grund: Eine ganz herkömmliche Erkältung. Auch die soll es ja in Corona-Zeiten noch geben…

Die zweite positive Nachricht konnte Trainer Daniel Thioune direkt nach der Einheit exklusiv vermelden. Er freue sich, so der Coach, dass er auf zwei Neuzugänge zurückgreifen könne. Wobei Thoune beim Wort „Neuzugänge“ mit Mittel- und Zeigefinger imaginäre Tüdelchen in die Luft malte. Denn gemeint waren keine Transfers, sondern der Langzeitverletzte Rick van Drongelen und der immer mal wieder angeschlagene Bakery Jatta.

Thiounes HSV-Plan mit Jatta und van Drongelen

„Für mich sind die beiden gefühlte Neuzugänge“, sagte Thioune, der hoffen darf, dass van Drongelen sogar noch in dieser Saison zum Faktor werden kann. „Wir sind froh, dass er wieder dabei ist. Er will unbedingt schnell zurück auf den Platz. Da müssen wir sogar ein bisschen vorsichtig sein.“

Bei Jatta lautet das Motto dagegen: Feuer frei. Der Gambier, den mehrere kleine Verletzungen in der bisherigen Hinrunde aus der Bahn geworfen hatten, hätte gegen Karlsruhe gezeigt, „dass mit ihm zu rechnen ist, dass er Platzzeit braucht.“ Seinem Gegenspieler sei nach dem 2:1-Sieg des HSV ganz schwindlig gewesen, so Thioune. „Aber mittlerweile dürfte er wieder wissen, wo der Weihnachtsbaum steht.“

Thioune will auf HSV-Transfers verzichten

Ausgerechnet Jatta und van Drongelen bezeichnete Thioune also als „seine Neuzugänge“. Die beiden Fußballer gehören zu den dienstältesten HSV-Profis, haben schon Abstiegskampf in der Bundesliga und Aufstiegskampf in der Zweiten Liga gleichermaßen mitgemacht. Ob er denn darüber hinaus noch einen Wunschzettel mit „echten Verstärkungen“ für den Rest der Saison den Verantwortlichen hinterlassen habe, wurde Thioune nach dem Training gefragt. Die für einen Trainer ungewöhnliche, aber eindeutige Antwort: nein. „Ich brauche nicht zwingend von außen jemanden dazu zu holen.“

Anders als sonst gebe es in dieser Spielzeit Corona-bedingt ja auch keine Winterpause, deswegen sei gar nicht die Zeit dafür da, neue Spieler in die bislang funktionierende Gruppe zu integrieren. „Ich möchte es weniger dynamisch halten, die Gruppe soll eher wachsen“, sagte Thioune, der lediglich beim Thema Abgänge gesprächsbereit sei.

So sei es ja kein Geheimnis, dass Talent Xavier Amaechi wenig Aussicht auf Spielpraxis beim HSV habe und deswegen in England nach einem Leihclub Ausschau halten dürfte. Einzige Vorgabe: Amaechi und seine Agenten müssen einen Club finden, wo der junge Engländer auf Spielzeit hoffen darf. Und sollte sich sonst noch jemand unwohl fühlen, dann dürfte auch derjenige gerne das Gespräch mit dem Berater suchen. „Aber mich hat bislang keiner angesprochen.“

Thioune ist sich bei HSV-Konkurrenz unsicher

Auch nicht Lukas Hinterseer, der in der bisherigen Hinrunde kaum Spielzeit bekam – und auch wenig Aussicht auf Besserung in der Zukunft habe. „Ich kann Lukas als Trainer gar nichts vorwerfen“, sagte Thioune. „Simon Terodde hat es im bisherigen Verlauf der Hinrunde einfach zu gut gemacht.“

Unsicher sei er, ob es möglicherweise auch der eine oder andere Aufstiegskonkurrent in den ersten 13 Spielen zu gut gemacht habe. Anders als Sportdirektor Michael Mutzel, der nicht mehr an große Bewegungen in der Tabelle glaubt, ist sich Thioune unsicher, wie die bisherigen Saisonüberraschungen Kiel, Fürth und Bochum auf die erste Krise reagieren. „Ich denke, dass es spannend bleibt“, sagte Thioune. „Ich würde nicht die Grenze der Führungsgruppe bei Platz fünf oder sechs ziehen.“

Den eigenen Platz in dieser Führungsgruppe zementieren wollen die HSV-Protagonisten am Sonntag (13.30 Uhr/Sky und im Abendblatt-Liveticker) mit dem ersten Spiel des neuen Jahres gegen den SSV Jahn Regensburg. Bereits am Montagmorgen haben Thioune und Co. mit der Gegneranalyse begonnen, wollen im Hinblick auf das Duell gegen die Bayern nichts dem Zufall überlassen.

Auch im Hinblick auf Corona wollen die HSV-Verantwortlichen nach der kurzen Weihnachtspause auf Nummer sicher gehen. Nach der Testreihe am Sonntag sollen bis zum Spiel gegen Regensburg noch zwei weitere Testungen (am Mittwoch und Sonnabend) folgen.

HSV-Coach Thioune hat schon wieder Bock

Er selbst habe sich auch am Heiligen Abend vor dem Weihnachtsfest mit seiner Mutter noch einmal testen lassen, berichtete Thioune, der die kurze Zeit mit der Familie genießen konnte. „Das ist Qualitytime. Ein bisschen durchschnaufen, entspannen, mit den Liebsten zusammen feiern.“ Doch nach der Weihnachtspause, die in diesem Jahr eher wie „ein verlängertes Wochenende“ daherkam, habe es dann auch schon wieder geprickelt. „Ich muss zugeben: Nach vier Tagen wollte ich dann auch irgendwie auf den Rasen zurück.“