Die HSV-News am Donnerstag, den 26. November 2020:

HSV trennt sich von Marketing-Direktor Bindzus

Überraschung auf der Geschäftsstelle des HSV: Wie der Club am Donnerstag mitteilte, verlässt Marketing-Direktor Henning Bindzus die Hamburger zum Jahresende. Der 37-Jährige kehrte vor zwei Jahren zum HSV zurück, nachdem er bereits von 2009 bis 2013 im Volkspark arbeitete. Die Gründe lässt der HSV in seiner Mitteilung offen.

Finanzvorstand Frank Wettstein, der seit der Entlassung von Vorstandschef Bernd Hoffmann den Bereich Marketing hauptverantwortlich führt, sagte auf hsv.de: „Henning hat vielfältige Themen entwickelt und so die von ihm verantworteten Bereiche in den vergangenen zwei Jahren stets mit Akribie und Leidenschaft für den HSV vorangebracht.“

Das war der letzte große HSV-Deal von Bindzus

Zuletzt gab es immer wieder Spekulationen über die Besetzung des dritten Vorstandspostens. Auch der Name Bindzus soll dabei eine Rolle gespielt haben. Offenbar nicht im Interesse aller. Bindzus hatte zuletzt die Suche nach dem neuen Hauptsponsor verantwortet. Kurz vor Saisonbeginn einigte man sich mit dem Unternehmen Orthomol.

Anschließend war er auch an der neuen Kooperation mit der Telekom beteiligt. Es war der letzte große Deal von Bindzus. Der sagt zu seinem Aus: „Ich bedanke mich bei allen Mitarbeitern, allen, die dem HSV verbunden sind und allen Unternehmenspartnern. Ich möchte bis zum Jahresende gemeinschaftlich noch viele gute Dinge vorantreiben."

Corona-Pause verlängert – HSV II droht Abstiegsrunde

Der Norddeutsche Fußball-Verband (NFV) hat den Spielbetrieb der Regionalliga Nord und aller anderen überregionaler Spielklassen bei Männern und Frauen bis zum Ende des Jahres ausgesetzt. „Wir dürfen die aktuellen Corona-Zahlen nicht außer Acht lassen“, sagte NFV-Präsident Günter Distelrath.

Nach dieser Entscheidung muss der HSV II wie auch der FC St. Pauli II um den Einzug in die Meisterrunde zittern. Nach Abendblatt-Informationen wird die Rückrunde in der Regionalliga Nord gestrichen. Die Qualifikation für die Meisterrunde (Platz eins bis fünf) und der Gang in die Abstiegsrunde (von Platz sechs an) würde demnach auf Basis der Hinrundentabelle gestaltet.

Xavier Amaechi (l.) beim Spiel des HSV II gegen den FC Teutonia Ottensen (mit Tino Schulze).

Foto: imago images/Michael Schwarz

Von Platz vier bis Platz sieben sind nach dem FC St. Pauli II (4./16 Punkte) mit dem HSV II (5.), der SV Drochtersen/Assel (6.) und Phönix Lübeck (7.) drei Teams mit je 15 Zählern punktgleich. Nur haben die beiden Hamburger Clubs die Hinrunde bereits abgeschlossen, Drochtersen (in Altona) und Lübeck (beim Lüneburger SK) dagegen jeweils noch ein Nachholspiel. Sie können die beiden Hamburger Nachwuchsteams noch überholen. Der FC Teutonia 05 als Zweiter und Eintracht Norderstedt als Dritter hätten bei diesem Modell die Meisterrunde bereits erreicht.

Erneut kein Training – HSV sorgt sich um Dudziak

Einen Tag nach seiner Rückkehr ins Teamtraining des HSV musste Jeremy Dudziak schon wieder eine Pause einlegen. Der 25 Jahre alte Spielmacher hatte am Mittwoch bei der ersten Einheit nach einer im Heimspiel gegen den VfL Bochum (1:3) erlittenen Prellung erneut einen Schlag auf den lädierten Knöchel erhalten.

Bilder vom HSV-Training am Mittwoch:

HSV-Trainer Daniel Thioune (l.) erklärt Sonny Kittel seinen Plan: Drei Tage nach dem 1:3 gegen Bochum begann für den Tabellenführer am Mittwoch die Vorbereitung auf das Spiel in Heidenheim. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Gideon Jung (l.) lauert Lukas Hinterseer (M.) auf. Rechts: Simon Terodde. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Gideon Jung (r.) stand am Sonntag erstmals seit mehr als vier Jahren nicht im HSV-Kader, obwohl er einsatzbereit gewesen wäre. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Jonas David muss sich für einen Kaderplatz noch ein wenig strecken ... Foto: Tim Groothuis / WITTERS

... hat aber trotzdem mit Kumpel Josha Vagnoman (M.) seinen Spaß. Rechts: Klaus Gjasula. Foto: Tim Groothuis / WITTERS



Trainer Daniel Thioune studiert sein Programm. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Moritz Kwarteng (M.) sieht sich von Sonny Kittel (l.), David Kinsombi (r.) und Bakery Jatta bedrängt. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Gideon Jung (l.) und Klaus Gjasula (r.) testen die Reißfestigkeit ihrer Trainingsleibchen. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Bakery Jatta (r.) stellt sich Xavier Amaechi in den Weg. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Sonny Kittel (l.) versucht die Flanke von David Kinsombi zu verhindern. Foto: Tim Groothuis / WITTERS



Die U-21-Nationalspieler Stephan Ambrosius (l.) und Josha Vagnoman im Privatduell. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Bild mit Symbolwert: Xavier Amaechi (l.) und Gideon Jung bieten sich an. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Grau in Grau: Sportvorstand Jonas Boldt schaute seinen wichtigsten Angestellten bei der Arbeit zu. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Stürmer Lukas Hinterseer (l.) sitzt Verteidiger Stephan Ambrosius im NAcken. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Topstürmer Simon Terodde (M.) konnte mit seinem Treffer gegen Bochum die erste Saisonniederlage in der 2. Bundesliga nicht verhindern. Foto: Tim Groothuis / WITTERS



Khaled Narey (l.) versucht es mit einem Schuss, Moritz Heyer schaut genau hin. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Amadou Onana (l.) hat Jonas David einen Stammplatz im Kader voraus. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Jan Gyamerah (l.) und Moritz Heyer (r.) schauen Simon Terodde genau auf die Füße. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Khaled Narey (r.) ist Klaus Gjasula eine FUßspitze voraus. Foto: Tim Groothuis / WITTERS



Zwar gaben sowohl HSV-Trainer Daniel Thioune als auch Dudziak selbst umgehend Entwarnung, dennoch trat der Leistungsträger am Donnerstag kürzer. Der erfahrene Profi dürfte aber zumindest eine Option für den HSV-Kader im Auswärtsspiel an diesem Sonntag (13.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Heidenheim sein.

Leistner bleibt trotz Sieglos-Serie des HSV gelassen

Abwehrspieler Toni Leistner gibt sich trotz der Ergebniskrise des HSV in der 2. Bundesliga gelassen. „Weil man drei Spiele nicht gewonnen und davon einmal verloren hat, würde ich den Teufel nicht an die Wand malen“, sagte der 30-Jährige der „Bild“-Zeitung (Donnerstag) im Interview. Und ergänzte: „Unsere Punkteausbeute wünschen sich andere Vereine. Auch Vereine, die als Aufstiegsfavoriten in die Saison gegangen sind.“

Der HSV steht vor dem neunten Spieltag mit 17 Zählern an der Tabellenspitze. Am vergangenen Sonntag kassierte die Mannschaft beim 1:3 gegen denn VfL Bochum ihre erste Saison-Niederlage. „Bei mir war das Thema schon nach der Videoanalyse am Montag abgehakt. Dann ist der Blick nach vorn gerichtet“, sagte Leistner.

Am Sonntag müssen die Hamburger beim heimstarken 1. FC Heidenheim antreten, gegen den sie in der vergangenen Spielzeit zweimal verloren hatten und hinter dem sie am Ende auf Rang vier landeten. „Von außen und tabellerarisch betrachtet ist der HSV Favorit, wenn er nach Heidenheim fährt“, sagte Leistner vor der Partie beim aktuellen Tabellenzwölften. „Wir haben aus der vergangenen Saison ja auch noch eine Rechnung offen.“