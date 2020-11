Hamburg. Nach einem Schwächeanfall ist Deutschlands Fußball-Legende und HSV-Idol Uwe Seeler (84) am Sonntagabend aus seinem Haus in Norderstedt ins Hamburger Albertinen-Krankenhaus gebracht worden. Das bestätigte Seelers Tochter Kerstin am Montag dem Sport-Informations-Dienst.

Seeler wurde in der Klinik zunächst sorgfältig durchgecheckt. „Wir warten noch auf die Ergebnisse“, sagte Seelers Tochter Kerstin McGovern, „und hoffen, dass es nichts Schlimmes ist. Das ist wirklich ein Jahr zum Vergessen.“

HSV-Idol Uwe Seeler erst im Mai operiert

Seeler hatte seit einem unverschuldeten Unfall im Elbtunnel vor zehn Jahren (2010) mit den gesundheitlichen Folgen zu kämpfen. Der Hamburger Ehrenbürger hat zudem seit gut drei Jahren einen Herzschrittmacher. Im Albertinen-Krankenhaus in Schnelsen war er zuletzt im Mai wegen eines Schenkelhalsbruchs nach einem häuslichen Unfall operiert worden, als ihm eine künstliche Hüfte eingesetzt wurde.

Die rund einstündige Operation vor rund sechs Monaten verlief zwar ohne Komplikationen, jedoch ist so ein schwerer Eingriff für einen damals 83-Jährigen auch mit Sorgen verbunden. Doch der Heilungsverlauf stimmte Seeler bislang optimistisch. „Es ist wie früher als Fußballer: üben, üben, üben“, sagte er kürzlich dem Abendblatt bei einem Besuch bei ihm zu Hause.