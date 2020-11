Die HSV-News am Freitag, den 13. November:

Gjasula verpasst HSV-Spiel gegen Bochum

Der HSV muss im kommenden Heimspiel gegen den VfL Bochum am 22. November ohne Klaus Gjasula auskommen. Der Defensivmann, der den HSV am Donnerstag noch als Kapitän ins Testspiel gegen Viborg geführt hatte, folgte anschließend der Einladung zur albanischen Nationalmannschaft für die Nations-League-Spiele am Sonntag (18 Uhr) gegen Kasachstan und am Mittwoch (16 Uhr) gegen Belarus. Da Gjasula anschließend für fünf Tage in Corona-Quarantäne muss, steht er Trainer Daniel Thioune nicht zur Verfügung.

Anders als andere Clubs hatte es der HSV seinen Profis freigestellt, zu Länderspielen in Risikogebieten zu reisen. Die Bundesligaclubs Werder Bremen und Arminia Bielefeld hatten ihr Veto eingelegt.

Bilder vom Testspiel des HSV gegen Viborg:

Seltenes gewordenes Gefühl einer Niederlage: Der HSV hat am Donnerstag ein Testspiel gegen Viborg FF mit 1:3 (0:1) verloren. Foto: Witters

Nach einer Stunde musste der HSV gegen den Tabellenführer der zweiten dänischen Liga das 0:2 durch Jeff Mensah hinnehmen. Foto: Witters

Lukas Hinterseer, der von Beginn an ran durfte, gelang in der 78. Minute der Anschlusstreffer. Foto: Witters

Klaus Gjasula führte den HSV gegen Viborg FF als Kapitän aufs Feld. Foto: Witters

Gegen die Dänen durfte Daniel Heuer Fernandes auch endlich mal wieder das Tor hüten. Foto: Witters



Nach elf Minuten musste die ehemalige Nr. 1 aber schon erstmals hinter sich greifen – Magnus Kaastrup (M.) hatte getroffen. Foto: Witters

Xavier Amaechi stand in der Startelf. Foto: Witters

Bakery Jatta feierte sein Comeback nach Adduktorenverletzung. Foto: Witters

Toni Leistner rückte dagegen vorerst ins zweite Glied. Foto: Witters

Nach der Pause durfte dann aber auch der Routinier auf den Platz. Foto: Witters



Eine der wenigen Gelegenheiten in der ersten Hälfte vergab Jeremy Dudziak. Foto: Witters

HSV-Sportvorstand Jonas Boldt konnte zur Pause nicht zufrieden sein. Foto: Witters

Gegen die Dänen (hier mit Jeff Mensah, r.) hatte vor allem die Abwehr um Gideon Jung zunächst einen schweren Stand. Foto: Witters

Auch Jonas David musste sich in der neu formierten Viererkette erst noch zurechtfinden. Foto: Witters

Abwehr-Talent Bryan Hein durfte ebenfalls von Beginn an ran. Foto: Witters



Eigentlich ganz nett anzuschauen: Bobby Wood beim "Ballett" mit Viborgs Lars Kramer. Foto: Witters

Dieses Tänzchen wiederum endet für Bakery Jatta auf der Ersatzbank. Foto: Witters

Auch Ogechika Heil hat Bewegungstalent. Foto: Witters

Auf nach Albanien: Der frisch gebacken Vater Gjasula ging zur Halbzeit wie verabredet runter – um fit zu sein für seine Länderspielreise. Foto: Witters



HSV-Stürmer Wood vollzieht Berater-Kehrtwende

Im Sommer hatte sich HSV-Stürmer Bobby Wood überraschend von seinem Berater Volker Struth getrennt. Dabei hatte der einst für den US-Stürmer einen Topvertrag in Hamburg ausgehandelt: 3,5 Millionen Euro kassierte Wood in seinen ersten beiden HSV-Jahren jeweils, seit dem Abstieg aus der Bundesliga 2018 sind es immer noch fast zwei Millionen Euro – so viel verdient in der 2. Bundesliga kaum ein Kollege.

Dabei spielt Wood (27) sportlich beim HSV längst keine Rolle mehr, auch wenn er sich unter dem neuen Trainer Daniel Thioune immerhin von der Tribüne auf die Ersatzbank vorgekämpft hat. Doch einen anderen Verein zu finden war – jedenfalls zu HSV-Konditionen – praktisch unmöglich. War das der Grund für Woods Wechsel zu Konkurrent Roger Wittmann und dessen Agentur Rogon?

Tatsache ist: Es blieb ein kurzes Intermezzo. Wie die "Hamburger Morgenpost" berichtet, ist Wood schon wieder zu Struths Kölner Agentur "SportsTotal" zurückgekehrt. "Volker ist ein sehr wichtiger Mensch für mich. Deshalb bin ich froh, dass unsere Beziehung wieder intakt ist. Das hilft mir." Woods Vertrag beim HSV läuft am Saisonende aus.

Freies Wochenende für die HSV-Profis

Einen Tag nach der 1:3-Niederlage im Testspiel gegen Viborg ruht der Ball heute im Volkspark. Auf dem Programm der Profis stehen ausführliche Fitnesstests. Das Wochenende hat Trainer Daniel Thioune der Mannschaft freigegeben, was ihm nach der enttäuschenden Leistung seiner Reservisten schwerergefallen sein dürfte als gedacht.

HSV-Trainer Thioune enttäuscht über Test gegen Viborg

Keine Atempause gibt es dagegen für die Nationalspieler. Während es für Gjasula und Albanien in der Nations League um den Aufstieg in die B-Division geht, bereiten sich Manuel Wintzheimer, Stephan Ambrosius und Josha Vagnoman mit der deutschen U21 auf das entscheidende Gruppenspiel um die EM-Teilnahme gegen Wales vor (Dienstag, 18.15 Uhr).

TV-Panne mit HSV-Stürmer Markus Wintzheimer

Wintzheimer war bei seinem U-21-Debüt am Donnerstag gleich erfolgreich: Er traf beim 1:1 im Testspiel gegen Schweden per Elfmeter zur Führung – zuvor war er selbst gefoult worden.

Hamburgs Stürmer hatte sich Nationaltrainer Stefan Kuntz mit starken Leistungen aufgedrängt. Beim Sender ProSieben Maxx, der die Partie live übertrug, ist sein Name noch nicht so geläufig. Eine Halbzeit lang wurde der HSV-Profi konsequent "Markus Wintzheimer" genannt, was manchem Fan auf die Nerven ging.

Der Sender sprach später von einem Übertragungsfehler.