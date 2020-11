Die HSV-News am Donnerstag, den 12. November 2020:

HSV gegen Viborg mit vier jungen Jungs

Mit vier Spielern aus der U21 geht der HSV am Donnerstag das Testspiel gegen Viborg FF an. Für das Duell mit dem Tabellenführer der zweiten dänischen Liga hat Trainer Daniel Thioune Abwehrspieler Bryan Hein sowie Jonah Fabisch, Ogechika Heil und Moritz Kwarteng (alle Mittelfeld) zu den Profis hochgezogen.

Das Quartett soll die Lücke füllen, die drei andere HSV-Talente in der Länderspielpause hinterlassen haben: Stephan Ambrosius, Joshua Vagnoman (Abwehr) und Stürmer Manuel Wintzheimer weilen derzeit bei der deutschen U-21-Nationalmannschaft. Hein und Fabisch kehren nach dem Test wiederum zum HSV-Nachwuchs zurück.

Papa Gjasula soll eine Halbzeit ran

Routinier Klaus Gjasula, am Mittwoch Vater eines Sohnes geworden, soll gegen Viborg zumindest eine Halbzeit zum Einsatz kommen. "Es sollen ja auch die Jungs spielen, die in den letzten Wochen sehr wenig Spielzeit hatten", so Thioune.

Gjasula hatte zuletzt seinen Stammplatz verloren und am Montag in Kiel erstmals ein HSV-Spiel 90 Minuten auf der Bank verbracht. Ab morgen wird der Mittelfeldspieler dem HSV ohnehin fehlen. Der 30-Jährige reist am Freitag für zwei Spiele zur albanischen Nationalmannschaft.

Thioune lässt acht Profis draußen

Ganz außen vor gegen Viborg sind indes Kapitän Tim Leibold, Aaron Hunt, Moritz Heyer, Jeremy Dudziak, die Torhüter Sven Ulreich und Leo Oppermann sowie die angeschlagen aus dem Nordderby gegangenen Jan Gyamerah und Amadou Onana.

Statt des Testspiels stand für diese acht Profis am Nachmittag eine alternative Einheit unter Co-Trainer Hannes Drews an.

Thioune: Viborg "angemessenes Niveau"

Den Test gegen Viborg bezeichnete Thioune im Vorfeld als "angemessenes Niveau". Deutsche Gegner zu finden, sei derzeit eher schwierig. "Viele Vereine nutzen die Länderspielpause auch dafür, vor der Winterpause noch einmal durchzuschnaufen", weiß der 46-Jährige.

HSV-Profis erhalten Weihnachtsausgleich

Auch seinen Profis will Thioune in dieser Woche noch ein wenig mehr Ruhe gönnen. So werden die Spieler über das Wochenende versetzt in den Genuss drei freier Tage am Stück kommen.

Während Sonnabend und Sonntag für alle trainingsfrei ist, wird ein Teil der Mannschaft am Freitag zur Leistungsdiagnostik gebeten. Die andere Gruppe ist damit dann am Montag dran.

"Unser Ziel war es, den meisten Spielern so noch einmal drei freie Tage zu gewähren", sagte Thioune am Mittwoch. "Ich glaube, wir können uns das leisten und haben es uns auch verdient aufgrund der letzten Wochen."

Die großzügige Geste sei auch perspektivisch gedacht. "So sind die Spieler auch noch mal in ihrem Familienkreis, wo sie vielleicht Weihnachten und Neujahr nicht sein können", sagte Thioune angesichts der kurzen Winterpause.

Löw-Debütanten: 14 mit HSV-Stallgeruch

Seit August 2006 ist Joachim Löw Bundestrainer. In dieser Zeit hat er bis dato 112 Spielern zum Debüt in der deutschen Nationalmannschaft verholfen – am Mittwoch kamen beim 1:0-Sieg im Freundschaftsspiel gegen Tschechien Philipp Max (PSV Eindhoven) und Ridle Baku (VfL Wolfsburg) hinzu.

Die HSV-Quote unter den Löw-Debütanten nimmt sich allerdings eher bescheiden aus. Mit Piotr Trochowski (Oktober 2006), Jérôme Boateng (Oktober 2009) und Dennis Aogo (Mai 2010) wurden nur drei Fußballer zu Nationalspielern, die zum Zeitpunkt ihres ersten Einsatzes auch beim HSV unter Vertrag standen.

Trochowski (M.) bei seinem Nationalmannschafts-Debüt gegen Georgien (2:0) – 34 weitere Länderspiele und Platz drei bei der WM 2010 sollten folgen.

Foto: Imago/Contrast

Besser sieht es da schon in der Bilanz der Spieler aus, die entweder vor oder nach ihrem DFB-Debüt auch das HSV-Trikot trugen. Mit Heiko Westermann (damals Schalke), René Adler (Leverkusen), Aaron Hunt (Bremen), Lewis Holtby (Mainz), Sidney Sam (Leverkusen), Nicolai Müller (Mainz), Skhodran Mustafi (Sampdoria Genua), André Hahn (Augsburg), Jonathan Tah (Leverkusen), Kerem Demirbay (Hoffenheim) und Luca Waldschmidt (Freiburg) steht diese Zahl bei elf.

Lesen Sie auch:

Letzterer avancierte am Mittwoch gegen die Tschechische Republik mit seinem zweiten Treffer für die A-Nationalmannschaft sogar zum Matchwinner.

Waldschmidt drückte auch Kiel die Daumen

Apropos Waldschmidt: Der inzwischen bei Benfica Lissabon gelandete Torjäger pflegt noch immer Kontakt zu ehemaligen HSV-Kollegen. Am Montag sah er sich sogar im DFB-Hotel das Norddeby bei Holstein Kiel an, wie er dem Abendblatt erzählte.

Dabei war Waldschmidt allerdings nicht uneingeschränkt für einen Sieg seines ehemaligen Vereins. "Natürlich habe ich dem HSV die Daumen gedrückt", sagte Waldschmidt, "aber auch ein bisschen meinem Kumpel Finn Porath, der ja die Vorlage zum 1:1 machte."

Gute Freunde kann niemand und nichts trennen: Luca Waldschmidt (l.) und Finn Porath im August 2017 als HSV-Profis.

Foto: Imago/Michael Schwarz

Das Spiel habe er "aus Corona-Gründen" allerdings alleine auf seinem Einzelzimmer schauen müssen. "Eigentlich schade, da ja besonders die Schlussphase spannend war. Eigentlich muss der HSV das 2:0 machen, im Gegenzug macht Kiel das 1:1."