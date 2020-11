Hamburg. Der Weg zum großen Glück kann manchmal auch ein kurzer sein. Im Fall des HSV ist er an diesem Montag extrem kurz. Gerade einmal 98,2 Kilometer trennen den Volkspark in Hamburg vom Holstein-Stadion am Westring. Vorausgesetzt, dass es keinen Stau auf der A7 gibt, wird HSV-Busfahrer Mirolav Zadach an diesem Montag nicht einmal eine Stunde brauchen, um seine kostbare Fracht die knapp 100 Kilometer gen Norden zu kutschieren. Zadachs Ziel: Kiel. Das Ziel seiner Fahrgäste: drei Punkte im Spitzenspiel der Zweiten Liga gegen Holstein (20.30 Uhr/Sky und im Liveticker bei abendblatt.de) – und damit das vollkommene HSV-Glück.

HSV gegen Holstein – das ist nach sechs Spieltagen der erste richtige Höhepunkt dieser Zweitligasaison: Der Tabellenführer muss beim Tabellendritten antreten – es ist das Duell des Aufstiegsfavoriten gegen die potenzielle Saisonüberraschung. „Für viele ist Holstein der Geheimfavorit dieser Saison. Für mich ist das gar keine so große Überraschung, dass sich die Kieler aktuell in den Top Fünf bewegen.“, sagt HSV-Trainer Daniel Thioune. „In den vergangenen Jahren ist dort etwas gereift, Ole Werner hat eine Idee, wie man Fußball spielt.“

HSV mit schlechter Kiel-Bilanz

Am Sonntagabend ließ Thioune seine Mannschaft ein vorletztes Mal im Volkspark trainieren, ehe es an diesem Montagvormittag nach einem kurzen Anschwitzen Richtung Kiel geht. Dass Holstein für den HSV ein echter Zweitliga-Angstgegner ist, spielt für den HSV-Coach keine Rolle. Von vier Pflichtspielen haben die Hamburger zwar noch kein einziges gegen die Kieler gewonnen, aber bei aller Wertschätzung vor Holstein sind dann aller guten Dinge fünf.

Tatsächlich ist der Respekt der HSV-Trainer vor Holstein groß. Besonders Co-Trainer Hannes Drews, der bis 2017 sechs Jahre lang bei Holstein gearbeitet hat und nur wenige Kilometer von Kiel entfernt wohnt, kennt den HSV-Gegner bestens. Am vergangenen Sonntag traf er am Rande der Regionalligapartie der U23-Mannschaften von Kiel und dem HSV das letzte Mal Holstein-Trainer Ole Werner, mit dem er kurzzeitig sogar mal gemeinsam die Kieler Profis trainierte.

Drews Meinung über die aktuelle Holstein-Mannschaft: Das Team habe mit Hauke Wahl, Alexander Mühling, Jonas Meffert, Jae-sung Lee und Janni Serra eine sehr gute Achse, sei eingespielt und könne in diesem Jahr durchaus eine ähnliche Rolle wie Heidenheim in der vergangenen Saison übernehmen. Seine Prognose, die auch von Cheftrainer Thioune geteilt wird: Kiel bleibt bis zum Ende unter den Top Fünf der 2. Liga.

Nordclubs um den HSV Favoriten auf Aufstieg

Das Kuriose: Allgemein wird angenommen, dass unter diesen Top Fünf bis zum Saisonende mit Kiel, dem HSV und natürlich auch Hannover 96 mindestens drei Nordclubs dabei sein werden. Mit dem aktuellen Überraschungszweiten Osnabrück, dem Außenseiterchance im Kampf um den Aufstieg eingeräumt werden, könnte sogar noch ein vierter Nordverein dazustoßen.

„Ich freue mich sehr über den guten Saisonstart von Osnabrück. Aber auch der überrascht mich nicht“, sagt Ex-VfL-Trainer Thioune. „Der Sportdirektor macht keinen so schlechten Job, hat gute Spieler geholt. Und ich schätze auch sehr den Kollegen Marco Grote. Er wollte sich in Osnabrück nicht neu erfinden, sondern er hat aufgebaut, auf das, was da war. Der VfL hat eine richtig gute Substanz.“

Die hat natürlich auch Hannover, nur eine Stunde und 14 Minuten mit dem ICE vom Hamburger Hauptbahnhof entfernt. Derzeit scheint 96 aber eher im Bimmelzugtempo unterwegs zu sein. Von den ersten sieben Spielen konnte Hannover nur drei Partien gewinnen – was besonders dem notorisch ungeduldigem Clubchef Martin Kind widerstrebt. Mit einem Gesamt-Marktwert von knapp 30 Millionen Euro hat 96 immerhin den dreifachen Marktwert von Osnabrück und liegt laut transfermarkt.de damit lediglich geringfügig hinter dem HSV.

HSV-Rivale Hannover war der Nordmeister

Hannovers Hoffnung: der Blick zurück nach vorne. Denn wenn es stimmt, dass sich in dieser Saison tatsächlich der Aufstieg im Norden entscheiden sollte, dann machen die Erinnerungen aus dem letzten Jahr durchaus Mut. So durfte sich 96 trotz einer schwachen Zweitligasaison immerhin über den inoffiziellen Titel Nordmeister freuen (17 Punkte aus acht Spielen).

Als einziger Nordclub konnte man von den acht direkten Duellen untereinander fünf gewinnen. Dahinter folgen St. Pauli (13 Punkte), Osnabrück (12), dann erst der HSV (7) und schließlich Kiel (5).

Bakery Jatta (l.) hat seine Adduktorenprobleme überwunden und hofft auf ein erneutes Aufeinandertreffen mit Kiels Stefan Thesker (r.).

Doch bekanntermaßen ist nichts älter als der Erfolg von gestern – und aus HSV-Sicht glücklicherweise auch als der Misserfolg von gestern. Denn als zweitschlechtestes Nordteam der vergangenen Saison wollen die Hamburger in dieser Spielzeit vor allem in unmittelbarer Nachbarschaft punkten, um sich im Idealfall als Nordmeister auch die Zweitligameisterschaft zu sichern.

Doch die HSV-Verantwortlichen gehen besonders in Kiel davon aus, dass ihnen ein echtes Stück harter Arbeit bevorsteht. So hat Holsteins Trainer Werner längst erkannt, dass der Spielaufbau über „Abwehr-Regisseur“ Jan Gyamerah zuletzt einer der Erfolgsgaranten für das HSV-Spiel war.

„Für uns als Mannschaft, aber auch für mich als Trainer, wird es extrem spannend sein, diese neuen Situationen zu adaptieren“, sagt Thioune, der seinen Trainerkollegen warnt: „Unsere Stärken wird man nicht 90 Minuten lang ausschalten können. Jan ist derzeit in wirklich guter Verfassung. Da muss man sich als Gegner schon wirklich etwas einfallen lassen.“

Holt der HSV Kiels Lee?

Gleiches gilt im Umkehrschluss auch für Kiels Dreh- und Angelpunkt: den Südkoreaner Lee. „Es ist sehr, sehr schwierig, gegen ihn zu verteidigen. Er taucht in vielen Räumen auf, das können wir nur im Kollektiv auffangen“, sagt Thioune. „Viele Vereine in der Zweiten Liga wissen, dass er hohe Qualität besitzt.“ Auch deswegen klopfte der HSV beim Asiaten in der Sommerpause an – und kann sich vorstellen, einen zweiten Versuch im kommenden Sommer zu wagen. Dann am liebsten als frischgebackener Nord- und Zweitligameister.