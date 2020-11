Die HSV-News am Donnerstag, den 5. November 2020:

HSV trifft auf unfairstes Team der Liga

Fair Play? Das scheinen in Kiel derzeit Fremdwörter zu sein. Im Fairness-Ranking der 2. Bundesliga rangiert der kommende HSV-Gegner auf dem letzten Platz, wie der "Kicker" ermittelt hat. 19 Gelbe Karten hat der Tabellendritte bereits gesammelt.

Dazu gab es an den vergangenen beiden Spieltagen zwei Rote Karten. Zum Vergleich: In der gesamten Liga sind es bislang fünf.

Immerhin: Holstein-Angreifer Fabian Reese ist nach seinem Platzverweis beim Norddduell am kommenden Montag (20.30 Uhr/Sky, Liveticker bei Abendblatt.de) wieder spielberechtigt. Phil Neumann muss dagegen nach seinem Ellbogencheck beim Spiel in Aue gleich für drei Spiele aussetzen.

Nach dem Stadt- ist vor dem Nordderby – Bilder vom HSV-Training:

Nach dem Stadtderby gegen den FC St. Pauli richtet sich der Blick von HSV-Trainer Daniel Thioune auf das Nordduell bei Holstein Kiel. Foto: ABS Michael Schwarz via www.imago-images.de / imago images/Michael Schwarz

Am Mittwoch standen gleich zwei Trainingseinheiten auf dem Programm. Josha Vagnoman half beim Aufbauen. Foto: ABS Michael Schwarz via www.imago-images.de / imago images/Michael Schwarz

Auch Ersatztorwart Tom Mickel war sich nicht zu schade anzupacken. Foto: ABS Michael Schwarz via www.imago-images.de / imago images/Michael Schwarz

Toller Hecht: Torhüter Sven Ulreich wirft sich nach dem Ball. Foto: ABS Michael Schwarz via www.imago-images.de / imago images/Michael Schwarz

Josha Vagnoman war im Stadtderby gegen den FC St. Pauli überraschend in die HSV-Startaufstellung gerutscht. Foto: ABS Michael Schwarz via www.imago-images.de / imago images/Michael Schwarz



Der rechte Verteidiger hatte dabei das 1:0 durch Simon Terodde vorbereitet. Foto: ABS Michael Schwarz via www.imago-images.de / imago images/Michael Schwarz

Dicken Hals? Sonny Kittel war gegen den FC St. Pauli aus der Startelf rotiert. Foto: ABS Michael Schwarz via www.imago-images.de / imago images/Michael Schwarz

Sven Ulreich (r.) ist als Nummer eins vom HSV geholt worden. Doch Vorgänger Daniel Heuer Fernandes sitzt oder, besser, steht ihm im Nacken. Foto: ABS Michael Schwarz via www.imago-images.de / imago images/Michael Schwarz

Pierre Houben (l.) unterstützt Athletiktrainer Daniel Müssig neuerdings bei der Auswertung von Spiel- und Trainingsdaten. Foto: Leonie Horky / WITTERS

Daniel Heuer Fernandes muss sich vorerst mit dem Platz auf der HSV-Bank anfreunden. Foto: ABS Michael Schwarz via www.imago-images.de / imago images/Michael Schwarz



Co-Trainer Hannes Drews (.) und Athletiktrainer Daniel Müssig haben ihren Spaß. Foto: Leonie Horky / WITTERS

Jonah Fabisch kann derzeit nur trainieren. Der Regionalliga-Spielbetrieb für die U21 ruht. Foto: Leonie Horky / WITTERS

Auch Xavier Amaechi (l.) und Jonas David konnten in dieser Saison nur in der zweiten Mannschaft und in ihren Juniorennationalteams Spielpraxis sammeln. Foto: Leonie Horky / WITTERS

Weiß, wo das Tor steht: Stürmer Manuel Wintzheimer ist beim HSV bislang eine der prägenden Figuren der Saison. Foto: Leonie Horky / WITTERS

Torwarttrainer Kai Rabe (r.) schießt Tom Mickel warm. Foto: Leonie Horky / WITTERS



Mittelfeld-Youngster Amadou Onana hat die Erwartungen bislang übererfüllt. Foto: Leonie Horky / WITTERS

Xavier Amaechi muss sich dagegen weiter in Geduld üben. Foto: Leonie Horky / WITTERS

Kapitän Tim Leibold (l.) scherzt mit Jeremy Dudziak. Foto: Leonie Horky / WITTERS

Jan Gyamerah (M.) beim Einwurf: Gegen St. Pauli glänzte der Verteidiger auch als Ideengeber. Foto: Leonie Horky / WITTERS



Möglich, dass ein ehemaliger HSVer Neumanns Position auf der rechten Abwehrseite übernimmt: Finn Porath. Der 23-Jährige spielte von 2012 bis 2017 für für die Hamburger – einmal sogar in der Bundesliga – und hat nach eigener Aussage weiterhin einen guten Draht zu vielen Menschen im Verein.

Es wäre Poraths erster Einsatz gegen seinen Ex-Club. Kiels Duelle mit dem HSV in der Vorsaison (1:1 und 3:3) erlebte er nur auf der Bank.

HSV kämpft um Nachwuchschef Hrubesch

Nach seinem eigenen Vertrag will HSV-Sportvorstand Jonas Boldt nun auch den von Nachwuchschef Horst Hrubesch verlängern. Gespräche mit dem Vereinsidol stehen an.

Hrubesch (69) war im Sommer von Boldt angeworben worden. Seinen Verbleib über das Saisonende hinaus machte er nach "Kicker"-Informationen von dem des Sportvorstands abhängig. Somit dürfte einer Verlängerung, wenn auch wohl nur für ein weiteres Jahr, nichts im Wege stehen. Boldt will darüber hinaus auch Sportdirektor Michael Mutzel und Chefscout Claus Costa beim HSV halten.

HSV-Vorstand prüft Verkauf weiterer Anteile

Nicht nur Vertragsgespräche stehen jetzt auf Jonas Boldts Agenda. Er und sein für Finanzen zuständiger Vorstandskollege Frank Wettstein wollen nach Abendblatt-Informationen prüfen, ob man wegen der Corona-Situation einen eventuellen Anteilsverkauf über 24,9 Prozent hinaus bei der nächsten HSV-Mitgliederversammlung zur Disposition stellt. Dafür wäre eine Satzungsänderung notwendig, für die es wiederum eine Dreiviertelmehrheit bräuchte.

Aufsichtsratschef und Präsident Marcell Jansen hatte sich dafür wiederholt aufgeschlossen gezeigt. Doch unter den fast 90.000 Mitgliedern ist das Thema heftig umstritten. Bislang ist Unternehmer Klaus-Michael Kühne mit einem Anteil von 20,6 Prozent der größte Minderheitsaktionär in der HSV Fußball AG. Sollte er seine Anteile auf 25 Prozent aufstocken, hätte er eine Sperrminorität und könnte wichtige Entscheidungen blockieren.

Zeitdruck besteht nicht. Die größte finanzielle Not des HSV hatte im September die Stadt gelindert, indem sie dem Verein das Volksparkgelände für 23,5 Millionen Euro abkaufte. Ohnehin lässt sich derzeit nicht absehen, wann und in welcher Form die nächste Mitgliederversammlung stattfinden kann. Am Mittwoch hatte der HSV e.V. alle für November geplanten Versammlungen abgesagt. Davon betroffen ist auch die Versammlung der Abteilung Fördernde Mitglieder/Supporters Club, die am 21. stattfinden sollte.

Corona setzt HSV-Geburtstagskind Seeler zu

HSV-Idol Uwe Seeler feiert seinen heutigen 84. Geburtstag in kleinem Kreis. "Unsere älteste Tochter Kerstin kommt zum Frühstück. Alle anderen fahren bei uns vorbei und winken freundlich", sagte seine Frau Ilka in einem Interview der "Hamburger Morgenpost". Die Corona-Auflagen bedeuteten eine starke Beeinträchtigung für ihren Alltag. "Wir gehen gern zum Essen, treffen uns mit alten Spielern, Freunden. Das ist alles unterbrochen. Das tut uns am meisten weh", sagte Ilka Seeler.

Ihrem Mann Uwe setzt auch der verpasste Aufstieg seines HSV noch immer zu. "Eine Frechheit, wie der Aufstieg verspielt wurde – durch Schlafwagenfußball." Der HSV müsse unbedingt zurück in die Bundesliga. Aber dafür bedürfe es der richtigen Einstellung. Uwe Seeler: "Wichtig ist, dass die Mannschaft realisiert: In dieser Situation sind alle Gegner scharf auf den HSV. Das kenne ich aus meiner Zeit. Die Jungs müssen sich auf Kampf einstellen, nichts geht von allein."

