Fürth. Mit Neuzugang Sven Ulreich im Tor startet der HSV am Sonnabend bei Greuther Fürth. Viel spannender ist allerdings, wie Trainer Daniel Thioune die Ausfälle von drei Stammspielern um Kapitän Tim Leibold in der Abwehr auffängt. Der HSV-Coach hat sich für eine Viererkette mit Gideon Jung und Toni Leistner im Zentrum sowie Jan Gyamerah (rechts) und Moritz Heyer (links) auf den Außen entschieden.

Die beste Chance des Spiels hatte bislang der Fürther Seguin, der mit seinem Distanzschuss die Unterkante der Latte traf (6.). Ein Knaller, der den HSV wachrüttelte? In einer munteren Anfangsphase antwortete Aaron Hunt mit einem strammen Linksschuss (16.). Sein Versuch zischte nur knapp am Tor vorbei.

HSV mit Kapitän Leistner in Fürth

Leistner, der nach seiner abgesessenen Sperre aus dem Dresden-Spiel zurückkehrt, führt die Hamburger als Kapitän an.

Im Mittelfeldzentrum setzt Thioune auf die offensivere Variante mit Aaron Hunt und Amadou Onana. Dadurch hat Klaus Gjasula das Nachsehen, er nimmt erst einmal auf der Bank Platz. In der Offensive soll Simon Terodde für die Tore sorgen. Der Stürmer wird unterstützt durch Manuel Wintzheimer und Khaled Narey auf den Flügelpositionen.

Mehr zum Thema:

HSV in Fürth vor 3325 Zuschauern

Mit einem Sieg könnte der HSV zumindest vorübergehend die Tabellenführung übernehmen. Anders als in vielen anderen Spielorten dürfen in Fürth zumindest 3325 Zuschauer ins Stadion kommen. Im Frankenland ist die Corona-Lage eben eine andere als in einer Großstadt wie Hamburg.

Fürther zunächst positiv auf Corona getestet

Etwas coronabedingte Aufregung gab es am Freitagabend, als ein PCR-Test im Fürther Lager ein positives Ergebnis zeigte, welches allerdings durch einen Nachtest nicht bestätigt wurde. „Das war ein Musterbeispiel, wie gearbeitet werden muss, wenn solche Fälle auftreten", sagte Sportvorstand Jonas Boldt. „Man muss die Regeln nachvollziehen können. Am Ende ist entschieden worden, dass gespielt werden kann, weil kein Risiko besteht. So eine Entscheidung hätte ich mir vor gut zwei Wochen gegen Aue auch gewünscht."

Zur Erinnerung: Das ursprünglich für den 4. Oktober angesetzte Zweitligaspiel zwischen dem HSV und Aue war wegen zweier positiver Corona-Tests bei den Sachsen abgesagt worden. Die Nachtests hatten dann aber ein negatives Ergebnis ergeben. Die Partie wird nun am kommenden Mittwoch nachgeholt.

Die Aufstellung: