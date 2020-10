Die HSV-News am Montag, den 19. Oktober 2020:

HSV-Trainer Thioune deutet Personalwechsel für Aue-Spiel an

Vor dem Topspiel der 2. Bundesliga gegen den FC Erzgebirge Aue am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky, Liveticker bei Abendblatt.de) erwägt HSV-Trainer Daniel Thioune offenbar Umstellungen in seiner Mannschaft. Beim hart erkämpften 1:0-Sieg in Fürth am Sonnabend habe ihm vor allem das Aufbauspiel nicht gefallen, sagte Thioune am Montag in der Pressekonferenz. „Wir haben ein paar Ideen, was wir verbessern können, dass wir vielleicht auch mit anderen Spielern auf dem Platz stehen, um mehr Räume zu besetzen und sicherer im Ballbesitz zu sein. Da müssen wir uns definitiv entwickeln.“

Zudem warnte der Trainer vor der Stärke des kommenden Gegners. Aue, mit sieben Punkten hinter dem HSV (neun) Tabellendritter, hatte am Sonntag den 1. FC Heidenheim mit 2:1 niedergerungen und Thioune vor allem mit dem Konterspiel und bei Standardsituationen beeindruckt: „Da müssen wir hellwach sein.“

Quartett meldet sich beim HSV zurück – einer fehlt

Die Taktik ergebe sich angesichts der angespannten Personalsituation aber fast von selbst. Mit Spielmacher Jeremy Dudziak, der sich in Fürth die Schulter auskugelte, plant Thioune nicht: „Wir haben ihn im Training nicht belastet und werden das wahrscheinlich auch morgen nicht tun. Deswegen wird er am Mittwoch wohl keine Rolle spielen.“

Immerhin: Knapp vier Wochen nach seiner Sprunggelenksverletzung ist Josha Vagnoman ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Der rechte Verteidiger hatte sich im Training einen Riss des Außenbandes und eine Innenbandzerrung zugezogen. Auch Tim Leibold stand am Montag auf dem Platz und absolvierte Teile der Einheit mit. Der Kapitän hatte das Spiel am Sonnabend in Fürth wegen Adduktorenproblemen verpasst und war dort zunächst von Moritz Heyer vertreten worden, der nach der Roten Karte von Toni Leistner aber in die Innenverteidigung gewechselt war.

Auch Leibold und Vagnoman sind im Mannschaftstraining wieder dabei. Onana blieb dagegen in der Kabine #Belastungssteuerung pic.twitter.com/YA4BmkyUpw — Abendblatt HSV (@abendblatt_hsv) October 19, 2020

Erstmals nach seinen Wadenproblemen war auch Mittelfeldspieler David Kinsombi wieder auf dem Platz. Thioune: „Wir müssen mal gucken, ob die drei eine Option sein können, was ich aber im Moment noch ausschließe.“

Anders verhält es sich im Fall von Stephan Ambrosius. Der Innenverteidiger durfte nach seiner Corona-Infektion erstmals wieder im Kreis der Mannschaft trainieren. Er habe kaum Krankheitssymptome gehabt und werde am Montag einem Belastungstest unterzogen. „Wenn der gut verläuft und die Mediziner grünes Licht geben, wird er gegen Aue dabei sein“, sagte Thioune.

Nicht im Training war am Montag Amadou Onana, der Mittelfeld-Youngster erhielt eine Pause.

Ärger über HSV: Van der Vaart erwog, Elfmeter zu verschießen

Weil ihn der HSV nicht zum FC Valencia ziehen lassen wollte, hätte Rafael van der Vaart 2007 im Bundesligaspiel gegen Bayer Leverkusen beinahe einen Elfmeter absichtlich verschossen. „Ich habe mir den Ball genommen, und ich hatte fünf Sekunden lang den Gedanken, ich schieße das Ding jetzt einfach ganz weit drüber. Dann habe ich gedacht, nein, das kannst du nicht machen“, erzählte der frühere HSV-Star im neuen Podcast der „Hamburger Morgenpost“.

Aber dann habe er den Ball in die Maschen gehauen, der HSV gewann mit 1:0. Van der Vaart: „Das war Erleichterung pur.“ Die Fans im Volksparkstadion hatten den Niederländer zuvor gnadenlos ausgepfiffen, weil er sich mit einem Trikot des FC Valencia hatte fotografieren lassen, um seinem Wechselwunsch Nachdruck zu verleihen. „Aber ich habe dann vielleicht eines meiner besten Spiele für den HSV gemacht. Nach zehn Minuten waren die Fans wieder leise. Sie haben vielleicht gedacht, leck mich am Arsch, der gibt alles für uns.“

Das Foto bereut van der Vaart (37) rückblickend. „Natürlich war das schlecht damals, und ich würde es auch jetzt anders machen, aber es macht auch die HSV-Zeit noch schöner, wenn man alles mit dem Verein geteilt hat.“ Van der Vaart spielte von 2005 bis 2008 sowie von 2012 bis 2015 in Hamburg. Vor einem Jahr richtete der Niederländer im Volksparkstadion sein Abschiedsspiel aus.

HSV II trifft im kleinen Derby auf St. Pauli

So ruhig wie an diesem Montag dürfte es selbst bei einem kleinen Stadtderby lange nicht mehr gewesen sein: Um 14 Uhr treffen im Norderstedter Edmund-Plambeck-Stadion die zweiten Mannschaften des FC St. Pauli und des HSV aufeinander. Für die Neu-HSVer Marc Hornschuh und Robin Meißner kommt es dabei zum Wiedersehen mit ihrem früheren Team.

St. Pauli II liegt mit zwölf Punkten aus acht Spielen in der Nordstaffel der Regionalliga Nord auf Rang sieben, der HSV II folgt mit einem Punkt und einem Platz Rückstand.

Ex-HSV-Nachwuchschef Peters stellt Buch vor

Der ehemalige HSV-Nachwuchschef Bernhard Peters sieht die Trainerausbildung in Deutschland unter der Leitung von Chefausbilder Daniel Niedzkowski auf einem guten Weg. In der Fußballlehrer-Ausbildung habe ein „sehr großes Umdenken“ stattgefunden, sagte der frühere Direktor Sport am Montag bei der Vorstellung seines neuen Buches „Zwei gegen Eins“ in Stuttgart. „Ich glaube, dass es schon sehr wichtig ist, das schnelle Angriffspressing zu optimieren. Aber du brauchst auch Lösungen, wenn der Gegner sich strukturiert aufgestellt hat. Da wird sehr viel verändert in der Richtung.“

Das Buch, das er gemeinsam mit Andreas Schumacher, dem Leiter des Leistungsbereichs im Nachwuchszentrum des VfB Stuttgart geschrieben hat, soll dabei helfen. „Wir wollen, dass näher am Spiel trainiert wird“, sagte der 60-jährige Peters. RB Leipzigs Coach Julian Nagelsmann bezeichnete das Buch als Ratgeber „für Trainer aller Altersklassen“. „Das runtergebrochene Zwei gegen Eins entscheidet auf dem Platz sehr häufig darüber, ob du ein Tor erzielst oder nicht.“