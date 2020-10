Hamburg. Die HSV-News am Freitag, den 9. Oktober 2020:

Vagnoman nach Bänderriss wieder auf dem Platz

Die Genesung von Rechtsverteidiger Josha Vagnoman läuft nach Plan. Am Freitag absolvierte der 19-Jährige nach seinem vor zwei Wochen erlittenen Bänderriss im Sprunggelenk erstmals wieder eine Einheit auf dem Platz. Sein Einsatz im Auswärtsspiel bei Greuther Fürth (17. September) dürfte aber noch zu früh kommen. Auch Mittelfeldspieler David Kinsombi (24) war nach überstandenem Muskelfaserriss in der Wade wieder mit dabei.

Toptalent Sousa fliegt beim HSV raus

Ex-Trainer Dieter Hecking hatte Travian Sousa einst als Toptalent auf dem Zettel. Doch nun ist für den 19 Jahren US-Amerikaner das Kapitel beim HSV beendet. Wegen anhaltender Disziplinprobleme hat sich der Zweitligaclub von Sousa getrennt. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, ist der Mann aus Kalifornien in der Profikabine durch fehlende Pünktlichkeit negativ aufgefallen. Auch seinen Behandlungs-und Rehaplan nach einer Verletzung nahm der Jungstar nicht wirklich ernst. Trotz mehrerer Gespräche und einem Heimaturlaub, den der HSV erlaubt hatte, trat keine Besserung ein, daher sah sich der HSV gezwungen, sich von Sousa zu trennnen.

HSV erhält endlich Geld für Cléber

Es waren gute Nachrichten, die der Hamburger SV am Freitagmittag vermelden konnte. Der Transferstreit mit dem brasilianischen Erstligaclub FC Santos um den ehemaligen Profi Cléber Reis ist beendet. Der Ex-Verein von Legende Pelé hat dem HSV zwei Millionen Euro überwiesen. In den kommenden sechs Monaten folgen in vier Raten weitere 1,1 Millionen Euro. Ursprünglich hatten der HSV und Santos 2,5 Millionen Euro Ablöse für den Innenverteidiger ausgehandelt. Durch Strafzinsen wuchs die Summe nun aber aber auf 3,1 Millionen Euro. Weil der brasilianische Club im Zahlungsverzug war, hat der Weltverband Fifa eine Transfersperre auferlegt bekommen, die wieder in kraft treten würde, wenn die vier ausstehenden Raten wieder nicht rechtzeitig überwiesen werden.