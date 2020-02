Die HSV-Profis in der Einzelkritik:

Hamburg. Heuer Fernandes: Bochum, ich komm aus dir – der gebürtige Bochumer und ehemaliger VfL-Torhüter spielte gegen seinen ehemaligen Club fehlerfrei.



Beyer: Mensch! Der Mönchengladbacher hatte vor allem in der ersten Halbzeit einige Probleme.



Letschert: Stand ständig unter Strom und hatte als einer der wenigen Hamburger von Anfang an Spaß an diesem nassen Kampfspiel.



Van Drongelen: Männer waren gefragt gegen Bochums Sturmhünen Silvere Ganvoula. Der HSV-Verteidiger zog zumindest in der Luft immer den Kürzeren. Am Boden klappte es etwas besser.



Leibold: Nach der Ebbe kommt die Flut: Traf im 20. Einsatz für den HSV erstmals ins Tor. Dazu kam noch die elfte Vorlage der Saison.



Fein: So richtig hat er trotz des Pfostenschusses in der ersten Halbzeit noch nicht seine alte Form gefunden. Zeit, dass sich was dreht.



Dudziak (bis 71.): Tief im Westen fühlt sich der frühere Dortmunder eigentlich wohl. Blieb bei seinem vierten Gastspiel in Bochum erneut ungeschlagen, an diesem Abend aber ziemlich blass.



Jung (ab 71.): Malochte sich schnell rein in das Match.



Schaub: Sollte eigentlich Mambo tanzen, kam aber kaum zur Entfaltung.



Jatta: Chaos veranstalte der Gambier diesmal nur in den eigenen Reihen.



Hinterseer (bis 71.): Was soll das, wird er sich gedacht haben, als ihn die VfL-Fans auspfiffen. Blieb erstmals als Gegner der Bochumer torlos.



Pohjanpalo (ab 71.): Hat gleich auf Liebe gemacht. Traf drei Minuten nach seiner Einwechslung zum Sieg. So etwas nennt man „Danger“.



Kittel (bis 89.): Tat sich lange schwer und hatte am Ende wieder Flugzeuge im Bauch. Schoss sein elftes Saisontor.



Narey (ab 89.): Wollte noch jeden Moment genießen. ​

HSV gegen Bochum – Hier geht es zum Spielbericht