Die HSV-News am Sonnabend, den 1. Februar 2020:

Nürnberg-Sieger haben früher frei

Zwei Tage vor dem Spiel beim VfL Bochum am Montagabend (20.30 Uhr/im Liveticker auf abendblatt.de) hat der HSV heute noch einmal öffentlich trainiert.

Die Einheit im Schatten des Volksparkstadions, bei der viel mit dem Ball geübt wurde, durften einige der Startspieler vom Sieg gegen Nürnberg am Donnerstag (4:1) allerdings früher beenden.

Vor der Abreise in den Ruhrpott steht am Sonntag (12 Uhr) noch ein letztes Training in Hamburg an.

Nimmt Cincinnati Abstand von Wood?

In Deutschland ist das Wintertransferfenster seit Freitag um 18 Uhr geschlossen, doch in einige andere Länder sind Wechsel nach wie vor möglich.

Clubs der US-Liga MLS etwa können Spieler zwischen dem 12. Februar und 5. Mai unter Vertrag nehmen. Das nährt die Hoffnung des HSV, dass Bobby Wood in diesem Zeitraum bei einem Verein seines Heimatlandes unterkommen könnte.

HSV-Großverdiener Bobby Wood muss weiter auf einen neuen Arbeitgeber warten.

Foto: Imago/Michael Schwarz

Einen ersten Dämpfer könnte diese Vorstellung nun aber durch ein weiteres Transfergerücht erhalten. Denn wie das US-Sportportal "The Athletic" berichtet, soll der angebliche Wood-Interessent FC Cincinnati vor der Verpflichtung eines anderen Stürmers stehen.

Er habe "ein gutes Gefühl", den Hoffenheimer Profi Jürgen Locadia (derzeit an Premier-League-Club Brighton verliehen) als Neuzugang zu gewinnen, sagte Cincinnatis Manager Gerard Nijkamp dem "Athletic".

Sollte das Geschäft, für das mehrere Parteien ihre Zustimmung geben müssten, zustande kommen, würden Wood und der HSV in die Röhre schauen. In Hamburg gilt der Nationalspieler mit mehr als zwei Millionen Euro als einer der Topverdiener der Zweiten Bundesliga.

Zuletzt hatte Woods Berater Volker Struth (SportsTotal) angekündigt, in die USA reisen und seinen 27 Jahre alten Mandanten dort an den Mann bringen zu wollen.

Die HSV-Neuzugänge 2019/20:

Einst schoss er den HSV mit einem Hattrick ab, jetzt unterschrieb er in Hamburg: An der Elbe bleibt der finnische Stürmer Joel Pohjanpalo aber nur bis zum Sommer 2020. Foto: Witters

Ebenfalls ein Leihgeschäft ausgehandelt wurde mit Jordan Beyer und Borussia Mönchengladbach. Auch der Rechtsverteidiger bleibt nur bis Saisonende. Foto: Witters

Mittelfeldspieler Louis Schaub ist bis Saisonende vom 1. FC Köln ausgeliehen. Die Kaufoption im Sommer liegt bei 2,5 Millionen Euro. Foto: Valeria Witters / WITTERS

Stürmer Martin Harnik (r., mit Trainer Dieter Hecking) kommt für ein Jahr leihweise von Werder Bremen. Foto: Tay Duc Lam / WITTERS

Xavier Amaechi ist der Königstransfer des HSV. Der hochtalentierte Flügelstürmer kommt für 2,5 Millionen Euro Ablöse vom FC Arsenal London. Der Engländer hat einen Vertrag bis 2023 unterschrieben.



Abwehrspieler Timo Letschert kommt vom italienischen Erstligaclub US Sassuolo. Der Niederländer hat einen Vertrag bis 2020 unterschrieben. Foto: witters

Will mit dem HSV nicht weiter in Liga zwei sitzenbleiben: Innenverteidiger Ewerton kam wie Leibold aus Nürnberg nach Hamburg. Foto: Witters

Soll die linke Seite beackern: Tim Leibold wurde für rund 1,8 Millionen Euro vom 1. FC Nürnberg losgeeist. Foto: Witters

Kann mehr als nur Bälle jonglieren: Mittelfeldspieler Sonny Kittel kam von Zweitliga-Absteiger nach Hamburg. Beim HSV unterschrieb der starke Standard-Schütze einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023. Foto: Witters

Jung und mutig: U-20-Nationalspieler Adrian Fein wagt den Sprung von Regensburg nach Hamburg. Der zentrale Mittelfeldspieler wird von Bayern München für ein Jahr ausgeliehen. Foto: Witters



In der vergangenen Saison gehörte Daniel Heuer Fernandes zu den besten Torhütern der Zweiten Liga. Beim HSV unterschrieb er bis 2022. Foto: witters

Torjäger aus Überzeugung: Lukas Hinterseer soll die Nachfolge von Pierre-Michel Lasogga antreten. Der ehemalige Bochumer traf in der Vorsaison 18 Mal. Foto: witters

Mr. Vielseitig vom Kiez: Jeremy Dudziak kommt vom FC St. Pauli und kann sowohl auf den defensiven Außenbahnen als auch im zentralen Mittelfeld spielen. Foto: Witters

Kraftpaket und Stratege: David Kinsombi gehörte bei Holstein Kiel zu den Leistungsträgern. Zuletzt laborierte er an einem Schienbeinbruch. Zur Vorbereitung ist er wieder fit. Foto: Witters

Die Wundertüte: Jan Gyamerah kommt wie Kollege Hinterseer ablösefrei vom VfL Bochum. Der Defensivspezialist ist ein Kandidat für die Außenverteidigerposition. Foto: Witters



Trainer Dieter Hecking unterschrieb beim HSV einen Vertrag für ein Jahr, der sich bei Aufstieg und anschließendem Klassenerhalt jeweils um ein weiteres Jahr verlängert. Foto: witters

Der neue starke Mann beim HSV: Jonas Boldt hat sich bei Bayer Leverkusen einen großen Namen gemacht. Nun soll er als Sportvorstand den Wiederaufstieg planen. Foto: witters



HSV-Konkurrenz verliert Leistungsträger

Schwere Schläge für die HSV-Konkurrenten im Aufstiegskampf: Sowohl Arminia Bielefeld als auch der VfB Stuttgart müssen in den kommenden Wochen auf wichtige Leistungsträger verzichten.

Nicht schön: Arminias Torjäger Andreas Voglsammer krümmt sich nach seinem Mittelfußbruch im Spiel bei Aue.

Foto: Getty Images

Während bei Bielefeld der zweitbeste Liga-Scorer Andreas Voglsammer (zehn Treffer, fünf Vorlagen) mit einem Mittelfußbruch lange ausfällt, kamen zwei seiner Kollegen etwas glimpflicher aus dem Spiel bei Erzgebirge Aue (0:0) davon.

Mittelfeldspieler Manuel Prietl (leichte Gehirnerschütterung) und Cedric Brunner (Platzwunde am Kopf) sollen zu Beginn der Woche das Training wieder aufnehmen können.

Auch nicht schön: Für VfB-Kapitän Marc Oliver Kempf endete die Partie am Millerntor früh mit einer Gesichtsverletzung.

Foto: Pressefoto Baumann

Der VfB hat indes zwei Ausfälle zu beklagen. Am heftigsten erwischte es Kapitän Marc Oliver Kempf, der im Spiel beim FC St. Pauli (1:1) mit Verdacht auf Kieferbruch ausgewechselt werden musste. Der Verteidiger kam in ein Hamburger Krankenhaus.

"Kempf dürfte sechs bis acht Wochen ausfallen“, sagte Stuttgarts Trainer Pellegrino Matarazzo nach der Partie, die auch Borna Sosa nicht zu Ende spielen konnte. Beim Mittelfeldspieler besteht der Verdacht auf Mittelhandbruch. Genaueres soll eine eingehende Untersuchung ergeben.

Nutzt der HSV die Vorlagen der Konkurrenz?

Stuttgart und Bielefeld taten dem HSV derweil mit ihren Ergebnissen einen Gefallen. Die jeweiligen Unentschieden eröffnen den Rothosen die große Möglichkeit, sich mit einem Sieg in Bochum mit zwei Punkten vom Drittplatzierten VfB abzusetzen, respektive auf einen Punkt an Tabellenführer Arminia heranzupirschen.

Porath trifft jetzt auch in der Zweiten Liga

Für den HSV kickte er er seit 2012 in der Jugend, bei den Profis kam Finn Porath aber nie zum Zug. Deshalb wurde das Offensivtalent 2017 erst nach Unterhaching verliehen, wo ihm in 60 Drittligaspielen immerhin sechs Treffer gelangen.

Brustlöser auf der Baustelle: Finn Porath beim Jubel über seinen ersten Zweitligatreffer.

Foto: Imago/Eibner

Seit dieser Saison spielt Porath fest bei Holstein Kiel – und bei den Störchen feierte der 22-Jährige heute dann auch seine Torpremiere in der Zweiten Liga: Beim 2:0-Sieg in Karlsruhe erzielte der gebürtige Lübecker in der 31. Minute per Kopf den Endstand.