Die HSV-News am Montag, den 20. Januar 2020:

Muskelfaserriss – HSV länger ohne Jairo

HSV-Zocker "Umut" rückt in Fifa-Top-Ten auf

Holtby führt Rovers zum Sieg in Sheffield

HSV-Trainer Dieter Hecking muss bei seinen Planungen für die zweite Saisonhälfte einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Nach Martin Harnik fällt auch Angriffskollege Jairo Samperio mit einem sogenannten kleinen Muskelfaserriss im hinteren linken Oberschenkel vorerst aus. Das ergab eine Untersuchung am Montag im UKE-Athleticum.

Jairo hatte sich die Verletzung am vergangenen Donnerstag beim Testspiel gegen den FC Seoul in Albufeira zugezogen. Der Spanier war daraufhin vorzeitig aus dem Trainingslager des HSV in Portugal abgereist, um sich untersuchen zu lassen. Zunächst war, wie auch im Fall von Harniks Wade, nur eine Zerrung vermutet worden. Wann Jairo wieder ins Training einsteigen kann, steht noch nicht fest.

Hecking gehen damit vor dem ersten Punktspiel des neuen Jahres gegen den 1. FC Nürnberg (Donnerstag, 30. Januar, 20.30 Uhr, Volksparkstadion) die Angriffsoptionen aus. Bobby Wood ist für den Trainer offenbar keine. Im Testspiel beim FC Basel, das der HSV am Sonntag 2:0 gewann, blieb der US-Stürmer über die volle Spielzeit auf der Bank, obwohl Lukas Hinterseer wegen eines Magen-Darm-Infekts nur eine Halbzeit lang spielen konnte. Aaron Hunt war in Basel nicht zum Einsatz gekommen. Der Kapitän ist nach einem Bänderriss im Fuß aber wieder im Mannschaftstraining.

Wahrscheinlich ist, dass der HSV-Angriff noch verstärkt wird. Wunschkandidat ist der slowakische Stürmer Robert Bozenik vom MSK Zilina. Für den 20-Jährigen hat der HSV ein Gebot in Höhe von drei Millionen Euro abgegeben. Zuvor hatte der HSV bereits Außenverteidiger Jordan Beyer von Borussia Mönchengladbach und den offensiven Mittelfeldspieler Louis Schaub vom 1. FC Köln verpflichtet.

HSV-Zocker "Umut" rückt in Fifa-Top-Ten auf

Ein HSV-Spieler unter den besten zehn der Welt: Zumindest im virtuellen Sport ist das seit dem Wochenende Realität. Umut Gültekin (17) sicherte sich beim FUT Champions Cup in Atlanta auf der PlayStation 4 den Sieg – und dem E-Sport-Team des HSV damit den ersten großen Titel.

"Ich kann das Ganze noch gar nicht fassen", sagte "Umut" nach dem Finalerfolg gegen "Hashtag Tom" Leese, bei dem ihm mit der letzten Aktion des Spiels der 2:1-Siegtreffer gelang. Im Grand Final gegen den Schweden Olle „Ollelito“ Arbin, der sich im Xbox-Wettbewerb durchgesetzt hatte, musste sich der Hamburger dann allerdings mit 3:4 geschlagen geben. Trotzdem gehört er jetzt in der Weltrangliste zu den zehn besten Fifa-Spielern.

Holtby führt Rovers zum Sieg in Sheffield

Erstmals überhaupt seit seinem Wechsel zu den Blackburn Rovers im September durfte Lewis Holtby ein Spiel in der zweiten englischen Liga durchspielen. Aus gutem Grund: Mit zwei Toren führte der frühere HSV-Publikumsliebling sein Team zu einem rauschenden 5:0-Sieg bei Sheffield Wednesday. Holtby brachte die Rovers in der 19. Minute in Führung und erzielte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit das Tor zum 3:0.

Wednesday musste bereits nach 23 Minuten mit zehn Mann auskommen, nachdem Massimo Luongo wegen groben Foulspiels die Rote Karte gesehen hatte. Blackburn (40 Punkte) liegt jetzt als Tabellenelfter mit 40 Punkten direkt hinter Sheffield (42).

Holtbys früherer Teamkollege David Bates, den der HSV zu Saisonbeginn nach Sheffield verliehen hatte, stand erneut nicht im Kader.

Nicht viel besser als dem schottischen Innenverteidiger ergeht es derzeit Berkay Özcan. Die HSV-Leihgabe erlebte den 4:1-Sieg von Istanbul Basaksehir gegen Malatyaspor nur auf der Bank. Özcan stand beim Tabellenzweiten der türkischen Süper Lig nur zweimal in der Starelf und kam zuletzt nicht mehr über Kurzeinsätze hinaus.