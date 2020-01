Die HSV-News am Donnerstag, den 16. Januar 2020:

HSV will gegen Seoul den ersten Sieg

Das erste Spiel des Jahres hatte der HSV gegen Schalke mit 0:4 in den Sand gesetzt, heute soll es nun den ersten Sieg in der Wintervorbereitung geben.

Um 16 Uhr deutscher Zeit (15 Uhr in Portugal) testet die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking im rund 60 Kilometer östlich vom Trainingslager in Lagos gelegenen Albufeira gegen den FC Seoul.

Das Team aus der südkoreanischen Hauptstadt startet erst Ende Februar in die Saison. In der abgelaufenen Runde der K League, Koreas höchster Spielklasse, landete Seoul auf Platz drei.

Bilder aus dem HSV-Trainingslager in Portugal:

Weit mehr als ein Hütchenträger: Neuzugang Jordan Beyer im HSV-Trainingslager in Lagos. Foto: Witters

Hier ist Beyer (hinten) im Dreisprung zu sehen – mit den Teamkollegen Timo Letschert und Gidon Jung (vorne). Foto: Witters

Am Mittwoch nahm sich HSV-Sportvorstand Jonas Boldt (l.) ein offenes Ohr für die mitgereisten Anhänger. Foto: Witters

Der Fanabend mit Boldt, Sportdirektor Michael Mutzel und Teammanager Bernd Wehmeyer war sehr gut besucht. Foto: Witters

Das Runde muss aufs Eckige: HSV-Angreifer Bakery Jatta braucht am dritten Trainingstag in Portugal einmal eine Pause. Foto: Tim Groothuis / WITTERS



Jairo Samperio (o.) nimmt die Hürde Tim Leibold locker. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Bei Athletiktrainer Daniel Müssig müssen sich die HSV-Profis strecken. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Torwart Daniel Heuer Fernandes macht sich lang. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Aaron Hunt (h.) schaut sich den Zweikampf der niederländischen Innenverteidiger Timo Letschert (v.) und Rick van Drongelen aus sicherer Distanz an. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

David Kinsombi (M.) kommt Jonas David (r.) zuvor. Torwart Daniel Heuer Fernandes macht dicke Backen. Foto: Tim Groothuis / WITTERS



Torwart Tom Mickel zeigt auch beim Abwurf vollen Einsatz. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Bakery Jatta (l.) begrüßt HSV-Sportvorstand Jonas Boldt (M.) und Sportdirektor Michael Mutzel. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Stürmer Lukas Hinterseer (r.) verfolgt Defensivmann Jonas David. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Lukas Hinterseer (r.) steigt Aaron Hunt auf den Fuß. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

HSV-Trainer Dieter Hecking zeigt, dass er selbbst mal ein passabler Kicker war. Foto: Tim Groothuis / WITTERS



Ganz sicher – nicht. An seiner Torwarttechnik muss der Coach noch arbeiten. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Neuzugang Jordan Beyer will mit dem HSV den Sprung in die Bundesliga schaffen. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

HSV-Kapitän Aaron Hunt konnte am Dienstag ins Mannschaftstraining zurückkehren. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Mit Ewerton (l.) soll Jordan Beyer künftig im Abwehrverbund stehen. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Jordan Beyer packte bei seiner ersten HSV-Trainingseinheit gleich an. Foto: Tim Groothuis / WITTERS



Diesen HSV-Fans ist offenbar kein Weg für ihren Club zu weit. Der Lohn: ein Gruppenfoto mit den Lieblingen. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Teenies beim Training (v. l. n. r.): Jonas David (19), Jonah Fabisch (18) und Jordan Beyer (19). Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Christoph Moritz optimiert sein Kopfballspiel. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Ein Neuzugang zeigt Einsatz: Jordan Beyer (r.) im Trainingszweikampf mit Jonas David. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Der 19 Jahre alte Rechtsverteidiger (Leihe bis Saisonende) wurde am Dienstag in Lagos vorgestellt. Foto: Tim Groothuis / WITTERS



Schuften im Urlaubsparadies: Adrian Fein und seine HSV-Kollegen wollen im Trainingslager an der Algarve wieder zur starken Form des ersten Saisondrittels zurückfinden. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Nach einem Aufwärmprogramm im Kraftraum ging es für die HSV-Youngsters Xavier Amaechi (l.) und Travian Sousa am Montag erstmals auf den Trainingsplatz in Lagos. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Der zeigte sich von seiner besten Seite. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Neuzugang Louis Schaub zeigte gleich mal, was er am Ball draufhat. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Das erste Trainingsspiel: Jairo Samperio (vorn) wird von Adrian Fein verfolgt, Ewerton (r.) bleibt auf Abstand. Foto: Tim Groothuis / WITTERS



Torwart Tom Mickel hat durch die Verletzung von Julian Pollersbeck seinen Status als Nummer zwei sicher. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Youngster Jonah Fabisch (M.) trainiert inzwischen lange genug bei den Profis mit, um keine Berührungsängste mit Bakery Jatta (r.) zu haben. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Fabischs U-19-Kollege Anssi Suhonen (r., mit Gideon Jung) durfte mit den Profis nach Portugal fahren. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

David Kinsombi (l.) ist vor Jairo Samperio am Ball. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Auch Gideon Jung (l.) scheint von Louis Schaubs Ballbehandlung beeindruckt zu sein. Foto: Tim Groothuis / WITTERS



Verteidiger-Routine trifft jugendliche Angriffslust: Ewerton (l.) und Xavier Amaechi. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Bakery Jatta (l.) hält sich Gideon Jung vom Leib. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Trainer Dieter Hecking (r.) konnte sich schon im ersten Training von Louis Schaubs Qualitäten überzeugen. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Für Hecking ist Schaub ein ähnlicher Spielertyp wie Jeremy Dudziak (r., gegen Bakery Jatta). Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Torwart Daniel Heuer Fernandes kennt sich an der Algarve aus. Der Sohn eines Portugiesen und einer Deutschen war schon häufiger in der Gegend. Foto: Tim Groothuis / WITTERS



Trainer Dieter Hecking (l.) erwartet von David Kinsombi in der zweiten Saisonhälfte eine Leistungssteigerung. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Adrian Fein (l.) behauptet den Ball gegen Christoph Moritz, der zuletzt von Hecking nicht mehr aufgestellt wurde. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Verteidiger Timo Letschert (r.) dürfte beim HSV noch eine Zukunft haben, Stürmer Bobby Wood eher nicht. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Christoph Moritz (l.) bedrängt Louis Schaub bei der Ballannahme. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Jan Gyamerah (r., mit Martin Harnik) meldete sich vier Monate nach seinem Wadenbeinbruch auf dem Trainingsplatz zurück. Foto: Tim Groothuis / WITTERS



Clubmanager Bernd Wehmeyer schaute sich das Treiben aus sicherer Entfernung an. Foto: Tim Groothuis / WITTERS

Kleine Abkühlung gefällig? Timo Letschert erholt sich in der Eistonne von den Anstrengungen des ersten Trainings. Foto: Tim Groothuis / WITTERS



Hunt und Harnik verpassen den Test

Vor dem Testspiel hieß es für die HSV-Profis Anschwitzen. Bei der Einheit am Vormittag wurden aber auch noch einmal Flankenläufe und Torabschlüsse aus dem Zentrum geübt.

Martin Harnik und Aaron Hunt waren dabei allerdings außen vor. Während der Kapitän individuell trainierte, musste Harnik wegen einer Wadenverhärtung ganz passen. Deshalb war der Österreicher auch kein Kandidat für das Spiel gegen Seoul.

Während sich die #HSV-Mannschaft auf das Testspiel gegen Seoul vorbereitet, trainiert Kapitän Aaron Hunt wieder individuell. Auch Martin Harnik (Wadenverhärtung) wird heute nicht spielen. pic.twitter.com/xw0VKXO2yg — Abendblatt HSV (@abendblatt_hsv) January 16, 2020

Amaechi und David müssen bleiben

Während der HSV in seinem aktuellen Kader mit Martin Harnik (Werder Bremen), Adrian Fein (Bayern München) und nun auch Louis Schaub (1. FC Köln) und Jordan Beyer (Borussia Mönchengladbach) bereits vier Leihspieler unter Vertrag hat, wird auf der Abgabenseite das Leih-Quartett wohl nicht vollgemacht werden.

Bislang sind mit Stürmer Manuel Wintzheimer (VfL Bochum) und Mittelfeldspieler Berkay Özcan (Basaksehir) zwei Spieler bei der Konkurrenz "geparkt". Bei den jeweils 19-jährigen Jonas David und Xavier Amaechi denkt der HSV nach Abendblatt-Informationen hingegen nicht über ein mögliches Leihgeschäft nach.

Die Youngster, die aktuell im Trainingslager der Profis in Lagos weilen, sollen sich stattdessen weiter an "Männerfußball" gewöhnen. Einsätze winken David und Amaechi allerdings auch im neuen Jahr hauptsächlich bei der U21 in der Regionalliga. Lesen Sie hier, welche Pläne der HSV generell mit seinen Talenten verfolgt.

HSV-Zugang Beyer: Kehrt er überhaupt nach Gladbach zurück?

Hannes Wolf trainiert ohne Vertragslaufzeit

Beim HSV verschwand Hannes Wolf zum 30. Juni des vergangenen Jahres von der Gehaltsliste. Wie lange der Trainer nun von seinem neuen Arbeitgeber bezahlt wird, scheint indes für beide Seiten offen – und das ist kurioserweise sogar vertraglich festgehalten.

Denn beim belgischen Meister KRC Genk habe er einen Vertrag ohne Laufzeit unterschrieben, sagte Wolf dem Kicker. Es sei "alles für beide Seiten geregelt, das ist fair", so der 38-Jährige. "Aber es ist schon so angelegt, dass nicht im Sommer wieder Schluss sein soll."

Foto: Imago/PanoramiC International

Seit Mitte November trainiert Wolf den KRC. "Die Aufgabe hier ist sehr interessant, weil man etwas entwickeln kann, ohne in Abstiegsnot zu geraten." Druck habe man überall, aber in Hamburg sei dieser mit Blick auf den Aufstieg "schon ein anderer" gewesen.

Die Rückkehr in die Erste Liga, den Wolf selbst mit dem HSV noch verpasst hatte, sieht er auch für seinen Nachfolger nicht als Selbstläufer. "Wenn Bielefeld so gut bleibt, wird es auf direktem Weg schwierig", sagte Wolf.

"Im Fußball passiert nicht alles so, wie man es sich vorher ausmalt. Ich gönne es aber natürlich Stuttgart und dem HSV, dass sie es beide schaffen", sagte er mit Blick auf seine Ex-Clubs.

Mit dem VfB war Wolf 2017 in die Bundesliga aufgestiegen. Die Schwaben trennten sich aber im Januar 2018 von Wolf, der im Anschluss mit dem HSV den direkten Wiederaufstieg 2019 verpasste.