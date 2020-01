Hamburg/Lagos. Louis Schaub nahm zwischen den HSV-Talenten Jonas David und Jonah Fabisch Platz, als der Charter-Flug 50853 von ASL Airlines am Sonntagnachmittag um 15.07 Uhr Richtung Faro abhob.

Mit seinen neuen Teamkollegen an Bord machte sich der Österreicher auf den Weg in das einwöchige Trainingslager ins portugiesische Lagos.

Schaub setzte sich seine Kopfhörer auf, möglicherweise probte der Neuzugang des HSV im Kopf bereits sein Einstandslied, das er in den kommenden Tagen im Teamhotel „La Cascade“ zum Besten geben muss.

"Ich werde mir etwas überlegen“, sagte Schaub wenige Minuten zuvor am Terminal 1 des Flughafens Hamburg, als er vor fünf Kameras sein erstes Interview als HSV-Profi gab.

"Moin Lagos": Das Hotel "La Cascade", in dem der HSV während seines Trainingslages in Lagos residiert.

Foto: Witters

HSV kann Schaub für 2,6 Millionen Euro kaufen

Seit Sonnabend ist Schaub nun Hamburger. Gleich zu Beginn der Mitgliederversammlung des HSV e. V. hatte der Club seinen ersten Neuzugang der Wintertransferperiode offiziell verkündet und präsentiert.

Nach vier Tagen Verhandlung hatte sich Sportvorstand Jonas Boldt mit Kölns Geschäftsführer Horst Heldt darauf geeinigt, dass Schaub zunächst für ein halbes Jahr an den HSV verliehen wird und sich die Hamburger zudem eine Kauf­option in Höhe von 2,6 Millionen Euro sichern.

HSV-Vorstand Boldt ungläubig wegen Schaub-Deal

Boldt war zufrieden, als er am Sonntag als letzter Passagier in der HSV-Maschine eincheckte. "Wir konnten es erst gar nicht glauben, dass so ein Spieler auf den Markt kommt“, sagte Boldt.