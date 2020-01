Die HSV-News am Montag, den 13. Januar 2020:

Kommt Gyamerah früher zurück als erwartet?

Kann HSV-Trainer Dieter Hecking schon bald wieder mit Jan Gyamerah planen? Vier Monate nach seinem Wadenbeinbruch stand der rechte Verteidiger des HSV zum Auftakt des Trainingslagers in Portugal erstmals wieder auf dem Platz.

Die Wade hält: Jan Gyamerah wird nach seinem Beinbruch in Lagos erstmals wieder mit dem Ball arbeiten. #HSV

Gyamerah (24) war im Sommer ablösefrei vom Zweitligakonkurrenten VfL Bochum zum HSV gekommen und hatte sich mit guten Leistungen auf Anhieb unverzichtbar gemacht, bis er sich in einem Trainingsspiel ohne Fremdeinwirkung das Wadenbein brach. Fortan übernahm Josha Vagnoman (19) die Position rechts in der Viererkette, bevor auch er sich Ende Oktober im Pokalspiel gegen den VfB Stuttgart schwer am Fuß verletzte.

Seither darf sich Khaled Narey als rechter Verteidiger versuchen, er hat seine Stärken allerdings eher in der Offensive. Der HSV sucht deshalb aktuell noch nach einer Verstärkung für die Position.

Vagnoman soll im Februar wieder ins Mannschaftstraining einsteigen, er ist nicht mit nach Portugal gereist. Mit Gyamerah war ursprünglich erst für das letzte Saisonviertel wieder gerechnet worden. Jetzt könnte es schon früher zum Comeback kommen.

HSV-Routiniers Hunt und Harnik trainieren individuell

Gyamerah arbeitete am Montagmorgen zunächst individuell mit HSV-Rehabilitationstrainer Sebastian Capel. Auch die angeschlagenen Routiniers Aaron Hunt (Oberschenkel) und Martin Harnik (Rücken) mussten kürzertreten. Als Ersatz für Hunt hatte der HSV am Wochenende vorsorglich Louis Schaub vom 1. FC Köln verpflichtet.

Die Mitglieder erfuhren es als Erste: Louis Schaub spielt künftig für den HSV.

Der Österreicher kommt auf Leihbasis vom Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln.

Louis Schaub (r.) wird von HSV-Co-Trainer Dirk Bremser begrüßt.

HSV-Stürmer Lukas Hinterseer (l.) und Louis Schaub kennen sich aus der österreichischen Nationalmannschaft.

Der HSV-Vorstandsvorsitzende Bernd Hoffmann (l.) und Sportvorstand Jonas Boldt (r.) überreichten Louis Schaub sein neues Outfit.



Begonnen hatte der erste Trainingstag in Lagos mit einer Einheit im Kraftraum.

HSV hat bei Bozenik namhaften Mitbewerber

Auf Robert Bozenik hat offenbar nicht nur der HSV ein Auge geworfen. Wie die niederländische Zeitung "Telegraaf" berichtet, würde Feyenoord Rotterdam den slowakischen Angreifer von MSK Zilina gern verpflichten. Bozenik (20) sei demnach auch bereit, zu dem Traditionsclub zu wechseln.

Laut der slowakischen Boulevardzeitung "Novy Cas" sei Zilina grundsätzlich bereit, den Jungnationalspieler abzugeben. Die Ablösevorstellungen orientierten sich aber an den fünf Millionen Euro, die ZSKA Moskau im vergangenen Sommer geboten haben soll. "Wir werden nicht daruntergehen", wird Sportdirektor Karol Belanik zitiert. Bozeniks Vertrag ist noch bis 2022 gültig.