Hamburg. 608 Tage nach dem Abstieg des HSV weht wieder ein Hauch von Bundesliga durch den Volkspark. Die Hamburger empfangen den FC Schalke 04, Tabellenfünfter der Ersten Liga, zu einem Testspiel (18 Uhr) in der heimischen Arena. Dabei will der HSV sehen, wie weit er schon ist und in welchen Bereichen das Team vor dem Rückrundenstart gegen Nürnberg (30. Januar) noch Nachholbedarf hat.

„Ein Spiel gegen Schalke ist immer interessant, besonders auch für unsere Fans", sagte Trainer Dieter Hecking im Vorfeld. Der Liveticker des Hamburger Abendblatts hält Sie ab dem Anstoß auf dem Laufenden.

Und das ist die Startelf des HSV: