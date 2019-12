Hamburg. Um den Abwärtstrend nach zwei Niederlagen in Folge zu stoppen, hat HSV-Trainer Dieter Hecking die Startelf beim Auswärtsspiel in Sandhausen gehörig durcheinandergewirbelt. Mittelfeld-Chef Adrian Fein genauso wie Topscorer Sonny Kittel nur auf der Bank. Hecking hatte Fein zuletzt öffentlich häufiger kritisiert.

Tatsächlich zeigte die Formkurve des U-21-Nationalspielers zuletzt nach unten. Dennoch ist es überraschend, dass der 20 Jahre alte Überflieger der bisherigen Saison aus der HSV-Elf rotiert.

Jung rückt beim HSV auf die Sechs

Auch Innenverteidiger Rick van Drongelen ist nach 50 Spielen von Beginn an erstmals in der Zweiten Liga aus der Anfangsformation des HSV gerutscht, wenngleich diese Personalie erwartbar war. „Rick, Adrian und Sonny haben bisher fast alle Spiele gemacht und wirkten zuletzt überspielt, deshalb kriegen sie jetzt mal eine Pause", begründete Hecking seine Maßnahmen.

Im Abwehrzentrum agieren die Neuzugänge Timo Letschert und Ewerton, für den es zugleich das Startelf-Debüt ist. Auf der Sechs spielt Gideon Jung, die Offensivreihe bilden Martin Harnik auf Rechtsaußen, der wiedergenesene Lukas Hinterseer im Sturmzentrum und Bakery Jatta.

Boldt: Der HSV hat immer Druck

Mit dieser Aufstellung soll also die sportliche Wende gelingen. Seit nunmehr sechs Auswärtsspielen ist der HSV sieglos. Aus den vergangenen fünf Spielen holten die Hamburger magere fünf Punkte. In der Vorsaison hatte der Club zum selben Zeitpunkt bereits fünf Zähler mehr auf dem Konto. Und in der Jahrestabelle liegen die Hanseaten gerade mal einen Punkt vor dem heutigen Gegner.

„Wir haben in Hamburg immer Druck", sagte Sportvorstand Jonas Boldt vor der Partie bei Sky, ehe er seinen Blick in Richtung der mit HSV-Fans prall gefüllten Tribünen schweifen ließ. „Es ist sensationell, wie viele Hamburger den Weg nach Sandhausen gefunden haben.“

Die Aufstellungen: