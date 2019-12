Die HSV-News am Dienstag, den 10. Dezember 2019:

Diekmeier will unbedingt gegen den HSV gewinnen

Dennis Diekmeier glaubt an den Aufstieg seiner alten Liebe. "Weil der HSV jetzt mit Dieter Hecking einen sehr erfahrenen Trainer hat, der ganz genau weiß, wie er den großen Druck in die richtigen Bahnen lenkt“, sagte der ehemalige HSV-Profi in einem Interview mit der Mopo. Mit seinem neuen Club SV Sandhausen empfängt der 30-Jährige Abwehrspieler am Sonntag (13.30 Uhr/im Liveticker auf abendblatt.de) den HSV.

Dennis Diekmeier wechselte im vergangenen Winter vom HSV nach Sandhausen.

Foto: Imago/Jan Hübner

Nach dem 1:1 gegen Schlusslicht Dynamo Dresden rangieren die Sandhäuser mit 22 Punkten aktuell auf dem achten Rang. Gegen die zweitplatzierten Hanseaten, denen in den vergangenen fünf Partien nur ein Sieg gelang, darf es für Dennis Diekmeier aber etwas mehr sein. "Ein Unentschieden reicht uns nicht. Wir sind nicht mehr das Sandhausen, das man früher kannte", sagte er der Bild-Zeitung.

Rekord-Aufsteiger Funkel macht HSV Mut

Auch Friedhelm Funkel macht dem HSV im Aufstiegskampf Mut. "Der Verein hat mit Boldt und Hecking Personen im Verein, die nicht nervös werden", sagte der Trainer von Fortuna Düsseldorf, mit sechs Aufstiegen in die Erste Liga deutscher Rekordhalter, der Bild-Zeitung.

Kennen und schätzen sich: Die Trainerkollegen Dieter Hecking (l.) und Friedhelm Funkel.

Foto: Imago/Jan Hübner

Für das nächste Spiel in Sandhausen rechnet Funkel mit mindestens einem Hamburger Punkt. "Am Ende der Hinrunde wird der HSV 30 oder 32 Zähler auf dem Konto haben und damit wäre man ja in jedem Fall auf Kurs", sagte der 66-Jährige.

Sollte das Team diese Punkteausbeute in der Rückrunde wiederholen, "wir man sicher hochgehen", so Funkel, der den HSV aber auch vor einem Schlendrian warnt: "Klar ist aber auch, dass man nicht einfach so durch die Liga marschiert."

Sandhausen-Dachs findet die drei Punkte

Etwas jünger als Dino Hermann: Hardi wurde 2015 zu Sandhausens Maskottchen bestimmt.

Foto: Imago/foto2press

Der SV Sandhausen schwört sich mit einem besonderen Video auf das dritte Kräftemessen mit dem HSV ein. Um den Ticketverkauf noch einmal anzukurbeln, verbreitete der Underdog einen Clip mit einer Schatzsuche seines Maskottchens über die Sozialen Medien.

Dabei macht sich Dachs "Hardi" auf den Weg vom Stadion in den umliegenden Hardtwald, bis er auf eine Truhe mit drei Christbaumkugeln mit dem Sandhäuser Logo stößt – eine Anspielung darauf, dass die Punkte im Vergleich zur Vorsaison (0:3) diesmal in Nordbaden bleiben sollen.