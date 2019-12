Für den Hamburger SV ist die Partie gegen den 1. FC Heidenheim eine besondere. Das Duell mit dem Tabellenvierten ist das letzte Heimspiel im Kalenderjahr 2019. Dementsprechend motiviert geht der HSV, schließlich könnte der Club den Abstand auf Verfolger Heidenheim auf neun Zähler ausbauen. 65,517 Prozent seiner bislang 29 Punkte hat der HSV im Volksparkstadion geholt. Mit sechs Siegen und einem Unentschieden ist Hamburg die heimstärkste Mannschaft der Liga.

HSV will beeindruckende Heimserie gegen Heidenheim ausbauen

Gegen Heidenheim hat der HSV sogar die Chance, sein siebtes Ligaspiel in Folge im eigenen Stadion zu gewinnen. Man muss in der HSV-Chronik schon einige Jahre zurückblättern, um so eine Serie zu finden. In der Saison 1986/87 schafften die Hamburger in der Liga zuletzt sieben Heimsiege am Stück. Der Trainer hieß damals noch Ernst Happel. Selbst in den Meisterjahren 1977, 1982 und 1983 gelangen dem HSV keine sieben Heimsiege in Folge.

Hecking setzt in der Startelf wieder auf Kapitän Aaron Hunt

Für einen Paukenschlag sorgte der 55-Jährige bereits vor der Partie. So saß erstmals in dieser Saison Vizekapitän Rick van Drongelen auf der Bank. Zuletzt wirkte der niederländische Juniorennationalspieler fahrig und überspielt. Für den 20 Jahre alten Publikumsliebling rutschte Timo Letschert in die Innenverteidigung.

Veränderungen gab es auch im Mittelfeld. Für Bobby Wood rückte der zuletzt erkrankte Kapitän Aaron Hunt in die Startelf. Auch der zuletzt gesperrte Bakery Jatta hat - wie von Hecking angekündigt - einen Startplatz sicher. Für ihn musste Christoph Moritz auf die Bank. Die zuletzt verletzten Xavier Amaechi und Lukas Hinterseer (beide Oberschenkelprellung) kehrten in das Aufgebot zurück.