Nach nur vier Monaten: Apoel Nikosia trennt sich von Ex-HSV-Coach Doll

HSV-Trainer Hecking bekommt Lob von Nachfolger Rose

HSV-Trainingsgruppe wird geteilt

HSV-Sportvorstand Boldt beschert THW Kiel Glückslos

Nach nur vier Monaten hat der frühere HSV-Profi und -Trainer Thomas Doll seinen Job beim zyprischen Rekordmeister Apoel Nikosia verloren. Obwohl der Club erst vor zwei Wochen das Weiterkommen in der Europa League perfekt gemacht hatte und zuvor unter Doll (53) auch zum ersten Mal seit 2013 den zyprischen Supercup gewann, trennt sich der Meister der vergangenen sieben Jahre von dem früheren deutschen Nationalspieler.

„Er hat die Mannschaft durch eine schwierige Zeit geführt“, schrieb Apoel am Montag und bedankte sich Doll. Zugleich beendete der Verein das Arbeitsverhältnis mit den Co-Trainern Ralf Zumdick und Pasquale Rocco. Das Training übernimmt der langjährige Apoel-Spieler Loukas Hadjiloukas (52).

Zuvor waren auch Dolls Engagements in der Bundesliga bei Borussia Dortmund (2007/08) und Hannover 96 (2019) sowie in der Türkei bei Genclerbirligi Ankara (2009/10) von geringer Dauer gewesen. Einzig beim HSV (2004–2007) und bei Ferencváros Budapest (2013–2018) war Doll längerfristig im Amt.

Erst im August dieses Jahres hatte Doll das Amt bei Apoel übernommen und einen Vertrag bis 2021 unterschrieben. Da dem Club aber in den zurückliegenden fünf Ligaspielen nur ein Sieg gelang, war das Team am Sonnabend nach einem 0:2 bei Olympiakos Nikosia auf Rang vier der Tabelle zurückgefallen. Derzeit hat Apoel neun Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Anorthosis, allerdings noch zwei Nachholspiele zu bestreiten. Insgesamt brachte es Doll auf der Insel auf einen Punkteschnitt von 1,87.

HSV-Trainer Hecking bekommt Lob von Nachfolger Rose

Borussia Mönchengladbachs neuer Erfolgstrainer Marco Rose hat eine Lanze für seinen Vorgänger Dieter Hecking gebrochen. Der jetzige HSV-Coach habe "großartige Arbeit in der Zeit davor geleistet", sagte der Trainer des Bundesliga-Tabellenführers in der Sendung "Sky90". "Der Verein hat erfolgreich gespielt, aber man wollte etwas Neues dazu."

Die Borussia hatte sich Ende vergangener Saison von Hecking getrennt, der daraufhin im Sommer den HSV übernahm.

HSV-Trainingsgruppe wird geteilt

Die Vorbereitung auf das Zweitligaspiel beim SV Sandhausen am Sonntag (13.30 Uhr/Sky und Onefootball) beginnt für den HSV in zwei Raten. Während eine Hälfte des Kaders am Montag um 15.30 Uhr auf den Trainingsplatz geht, begibt sich die andere Hälfte zu Leistungstests ins Athleticum des UKE. Die Untersuchungen "dienen dazu, das Training und auch das kommende Programm in der Winterpause individuell anzupassen", wie der HSV bekannt gab.

Am Dienstag (14.30 Uhr) werden die Gruppen gewechselt. Am Mittwoch (10 Uhr) steht Trainer Dieter Hecking dann wieder der gesamte Kader zur Verfügung.

HSV-Sportvorstand Boldt beschert THW Kiel Glückslos

HSV-Sportvorstand Jonas Boldt zog am Montag die Lose fürs DHB-Pokal-Halbfinale.

Jonas Boldt hat dem THW Kiel das vermeintlich leichteste Los für die Endrunde um den DHB-Pokal in der Barclaycard-Arena (4./5. April 2020) beschert. Der HSV-Sportvorstand zog bei der Auslosung in Hamburg Außenseiter TBV Lemgo Lippe als Halbfinalgegner des deutschen Handball-Rekordmeisters aus dem Topf.

„Wenn man auf die Tabelle schaut, ist dies das vermeintlich leichteste Los – aber das kann im April schon wieder ganz anders aussehen“, sagte Kiels Sportlicher Leiter Viktor Szilagyi: „Die Vorfreude ist riesengroß.“ Im zweiten Halbfinale treffen MT Melsungen und die TSV Hannover-Burgdorf aufeinander. Hannover hatte in den zwei Runden zuvor die Rhein-Neckar Löwen sowie Meister SG Flensburg-Handewitt aus dem Wettbewerb befördert.

Die Halbfinalpartien werden am 4. April um 15.25 Uhr und 18.15 Uhr angeworfen, das Finale einen Tag später steigt um 14.15 Uhr. Sky zeigt alle Spiele live, die ARD ein Halbfinale sowie das Endspiel im Free-TV.